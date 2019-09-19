Felipe Melo Türkiye'ye geliyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Felipe Melo Türkiye'ye geliyor!

Türkiye'ye geliyor!

Felipe Melo Türkiye'ye geliyor!

4 sezon boyunca forması giyen ve Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran , 'ta oynanacak olan Ankaragücü maçını stadyumdan takip etmek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

2011-2012 sezonunda 'a transfer olan, gösterdiği performans ve kaldırdığı kupalarla kulübün tarihine geçen 'pitbull' lakaplı , Sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verdi.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü arasında Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tribünlerde yerini alacağını duyurdu.

Taraftarları çok özlediğini belirten tecrübeli orta saha, "Sizleri çok ama çok özledim, biraz sabredin 'ta beraberiz. Umarım beni özlediniz çünkü ben sizleri çok özledim. Sizleri kucaklamak için sabırsızlanıyorum..." paylaşımında bulundu.

Ayrıyeten Melo yaptığı paylaşımda Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve tercüman 'i de etiketledi.

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 21:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Felipe Melo Türkiye'ye geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN