Felipe Melo Türkiye'ye geliyor!

2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olan, gösterdiği performans ve kaldırdığı kupalarla kulübün tarihine geçen 'pitbull' lakaplı Felipe Melo, Sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verdi.

Brezilyalı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tribünlerde yerini alacağını duyurdu.

Taraftarları çok özlediğini belirten tecrübeli orta saha, "Sizleri çok ama çok özledim, biraz sabredin 14 Aralık'ta beraberiz. Umarım beni özlediniz çünkü ben sizleri çok özledim. Sizleri kucaklamak için sabırsızlanıyorum..." paylaşımında bulundu.

Ayrıyeten Melo yaptığı paylaşımda Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve tercüman Mert Çetin'i de etiketledi.