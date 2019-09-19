Felipe Melo Türkiye'ye geliyor!
4 sezon boyunca Galatasaray forması giyen ve Sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo, 14 Aralık'ta oynanacak olan Ankaragücü maçını stadyumdan takip etmek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
2011-2012 sezonunda Galatasaray'a transfer olan, gösterdiği performans ve kaldırdığı kupalarla kulübün tarihine geçen 'pitbull' lakaplı Felipe Melo, Sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verdi.
Brezilyalı futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tribünlerde yerini alacağını duyurdu.
Taraftarları çok özlediğini belirten tecrübeli orta saha, "Sizleri çok ama çok özledim, biraz sabredin 14 Aralık'ta beraberiz. Umarım beni özlediniz çünkü ben sizleri çok özledim. Sizleri kucaklamak için sabırsızlanıyorum..." paylaşımında bulundu.
Ayrıyeten Melo yaptığı paylaşımda Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ve tercüman Mert Çetin'i de etiketledi.
- 19.09.2019
- Güncelleme: 19.09.2019 21:52
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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