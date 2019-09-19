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19 Eylül 2019, Perşembe
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'a müjdesi!

Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!

'da geçtiğimiz sezon sonlarında oynanan mücadelesinde ağır bir şekilde sakatlanan , bireysel çalışmalara başladı. Emre müjdeli haberi hesabından duyurdu.

'da geçtiğimiz sezon sonlarında oynanan mücadelesinde ağır bir şekilde sakatlanan , bireysel çalışmalara başladı.

Samuido'nun müdahalesi sonrasında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın rehabilitasyon süreci devam ederken, yıldız futbolcu 'dan bireysel idman yaptığı anın fotoğrafını paylaştı.

Ayağında 3 yerde kırık oluşan Emre Akbaba'nın sahalara ne zaman döneceği ise, tamamen iyileşme sürecine bağlı...

Fatih Terim: Her geçen gün daha iyi olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü , Emre Akbaba'nın sakatlığının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Emre'ye çok üzüldük, büyük geçmiş olsun. Bir sezonda iki defa... Hakikaten çok çok üzgünüm. Emre'nin annesinin de tüm annelerin de gününü kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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EMRE AKBABA KİMDİR?

Orta saha mevkinde forma giyen Türk millî futbolcu Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 yılında 'nın Montfermeil kentinde dünyaya geldi.

2012 yılında bedelsiz olarak 'a gelen Emre Akbaba kulübün altyapısında oynamaya başladı.

Antalyaspor'da kısa süre geçiren futbolcu aynı yıl içerisinde B.Ş. Belediyespor'da profesyonel hayatına geçiş yaptı.

Burada da uzun süre kalamayan Emre Akbaba, 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır.

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz 'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

2018 yılına kadar Antalyaspor ve Alanyaspor arasında mekik dokuyan futbolcu 4 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu.

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 16:21
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