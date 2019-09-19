Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sonlarında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde ağır bir şekilde sakatlanan Emre Akbaba, bireysel çalışmalara başladı.

Çaykur Rizesporlu Samuido'nun müdahalesi sonrasında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın rehabilitasyon süreci devam ederken, yıldız futbolcu Instagram'dan bireysel idman yaptığı anın fotoğrafını paylaştı.

Ayağında 3 yerde kırık oluşan Emre Akbaba'nın sahalara ne zaman döneceği ise, tamamen iyileşme sürecine bağlı...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Akbaba'nın sakatlığının ardından açıklamalarda bulunmuştu. Emre'ye çok üzüldük, büyük geçmiş olsun. Bir sezonda iki defa... Hakikaten çok çok üzgünüm. Emre'nin annesinin de tüm annelerin de gününü kutluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

EMRE AKBABA KİMDİR?

Orta saha mevkinde forma giyen Türk millî futbolcu Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya geldi.

2012 yılında bedelsiz olarak Medical Park Antalyaspor'a gelen Emre Akbaba kulübün altyapısında oynamaya başladı.

Antalyaspor'da kısa süre geçiren futbolcu aynı yıl içerisinde Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatına geçiş yaptı.

Burada da uzun süre kalamayan Emre Akbaba, 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır.

2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

2018 yılına kadar Antalyaspor ve Alanyaspor arasında mekik dokuyan futbolcu 4 milyon euro bedelle Galatasaray'a transfer olmuştu.