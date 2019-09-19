Galatasaray'dan rakiplerine fark! İşte Şampiyonlar Ligi koşu mesafeleri

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Salı ve Çarşamba günü oynanan mücadelelerle tamamlandı. Belçika ekiplerinden Club Brugge ile karşılaşan Galatasaray, rakibi ile golsüz berabere kalarak Devler Ligi'ne puanla başlamış oldu. İlk haftanın tamamlanmasının ardından koşu mesafeleri de belli oldu.