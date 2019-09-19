HaberlerGaleriGalatasaray'dan rakiplerine fark! İşte Şampiyonlar Ligi koşu mesafeleri
Galatasaray'dan rakiplerine fark! İşte Şampiyonlar Ligi koşu mesafeleri
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Salı ve Çarşamba günü oynanan mücadelelerle tamamlandı. Belçika ekiplerinden Club Brugge ile karşılaşan Galatasaray, rakibi ile golsüz berabere kalarak Devler Ligi'ne puanla başlamış oldu. İlk haftanın tamamlanmasının ardından koşu mesafeleri de belli oldu.
19 Eylül 2019 Perşembe 19:40
Güncelleme: 19.09.2019 19:40
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından ilk hafta tamamlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak Devler Ligi'ndeki ilk puanını almış oldu.
Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, haftanın en az koşan takımlarından biri olurken gruptaki diğer rakiplerinden PSG ve Real Madrid'in de koşu mesafeleri dikkat çekti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KOŞU MESAFESİ EN YÜKSEK VE DÜŞÜK OLAN TAKIMLAR Devler Ligi'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından koşu mesafelerinde öne çıkan takım Bayer Leverkusen oldu. Alman ekibi 118.2 km koşsa da sahasında Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup oldu.
Rus ekibi de toplamda 111.8 km koştu. Leverkusen'in ardından Bayern Münih, Salzburg, Manchester City ve Leipzig de haftanın en çok koşan takımları oldular.