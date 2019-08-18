Falcao teklifi reddetti! Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao teklifi reddetti! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Falcao teklifi reddetti! Son dakika haberleri

Falcao teklifi reddetti! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Falcao konusunda ’dan olumlu haberler geliyor. Kolombiyalı oyuncuyu elinde tutmak isteyen ’nun, sözleşme uzatma için görüşmeler yaptığını duyuran L’Equipe gazetesi, bu kez Falcao’nun Monaco’yu reddettiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncuyla yapılan görüşmelerinden Monaco’nun sonuç alamadığını bildiren gazete, “Falcao uzatma teklifini reddetti, ’a gidiyor” başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu. Kolombiyalı oyuncuyla Monaco kulübü arasında yapılan görüşmelerde Falcao’nun hiç para konuşmadığı, ayrılma fikrinde de ısrar ettiği vurgulandı.

Fransız L'Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao'nun, 'dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da 'a imza atacağı vurgulandı.

METZ MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ

Teknik Direktör Leonardo Jardim Jardim, son olarak, "Birinci golcüm Falcao. Ya da yeni Ben Yedder'le birlikte oynatabilirim" şeklindeki açıklama yapmıştı. Ancak Kolombiyalı golcü, Metz maçının kadrosunda yer almadı. Falcao'nun son idmanda sakatlandığı şeklinde iddialar var. Kendini riske etmek istemediği de konuşuluyor... transferinin, bu hafta ortasına kadar resmiyete kavuşması ve Konyaspor maçında Nzonzi ile birlikte takımdaki yerini alması planlanıyor. Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmek için çok istekli olduğu da ayyuka çıkmış bir durum. Aslan'ın önerisi çok cazip...

TERCİHİ ŞAMPİYONLAR LİGİ OLDU

basınında dün yer alan diğer haberlerde de, "Monaco'nun mukavele uzatma kampanyası hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Falcao ile Monaco arasındaki ilişki zaten koptu. Kolombiyalı forvet, takımdan ayrılmayı tercih etti. Bu şeklide Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynama fırsatı bulacak. Piyasa değeri 6-7 milyon euro olan Falcao, tabii ki Kolombiya'ya da gidebilirdi. Ancak ülkesinden bir çok teklif almasına rağmen bunun için hala erken olduğunu düşündü. Belki futbolu kendi ülkesinde bırakmayı düşünebilir. " şeklinde değerlendirmeler yapıldı.

L'Equipe'ten Falcao iddiası

  1. 18.08.2019
  2. Güncelleme: 18.08.2019 09:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao teklifi reddetti! Son dakika Galatasaray transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN