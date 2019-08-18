Falcao teklifi reddetti! Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Falcao konusunda Fransa’dan olumlu haberler geliyor. Kolombiyalı oyuncuyu elinde tutmak isteyen Monaco’nun, sözleşme uzatma için görüşmeler yaptığını duyuran L’Equipe gazetesi, bu kez Falcao’nun Monaco’yu reddettiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncuyla yapılan transfer görüşmelerinden Monaco’nun sonuç alamadığını bildiren gazete, “Falcao uzatma teklifini reddetti, Galatasaray’a gidiyor” başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu. Kolombiyalı oyuncuyla Monaco kulübü arasında yapılan görüşmelerde Falcao’nun hiç para konuşmadığı, ayrılma fikrinde de ısrar ettiği vurgulandı.
Fransız L'Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao'nun, Monaco'dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray'a imza atacağı vurgulandı.
METZ MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ
Teknik Direktör Leonardo Jardim Jardim, son olarak, "Birinci golcüm Falcao. Ya da yeni transfer Ben Yedder'le birlikte oynatabilirim" şeklindeki açıklama yapmıştı. Ancak Kolombiyalı golcü, Metz maçının kadrosunda yer almadı. Falcao'nun son idmanda sakatlandığı şeklinde iddialar var. Kendini riske etmek istemediği de konuşuluyor... Radamel Falcao transferinin, bu hafta ortasına kadar resmiyete kavuşması ve Konyaspor maçında Nzonzi ile birlikte takımdaki yerini alması planlanıyor. Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmek için çok istekli olduğu da ayyuka çıkmış bir durum. Aslan'ın önerisi çok cazip...
TERCİHİ ŞAMPİYONLAR LİGİ OLDU
Fransa basınında dün yer alan diğer haberlerde de, "Monaco'nun mukavele uzatma kampanyası hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Falcao ile Monaco arasındaki ilişki zaten koptu. Kolombiyalı forvet, takımdan ayrılmayı tercih etti. Bu şeklide Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynama fırsatı bulacak. Piyasa değeri 6-7 milyon euro olan Falcao, tabii ki Kolombiya'ya da gidebilirdi. Ancak ülkesinden bir çok teklif almasına rağmen bunun için hala erken olduğunu düşündü. Belki futbolu kendi ülkesinde bırakmayı düşünebilir. " şeklinde değerlendirmeler yapıldı.
- 18.08.2019
- Güncelleme: 18.08.2019 09:32
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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