Falcao teklifi reddetti! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Fransız L'Equipe, piyasa değeri 6.7 milyon euro olan Falcao'nun, Monaco'dan gelen sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiğini duyurdu. Kolombiyalı oyuncunun da Galatasaray'a imza atacağı vurgulandı.

METZ MAÇINDA FORMA GİYEMEDİ

Teknik Direktör Leonardo Jardim Jardim, son olarak, "Birinci golcüm Falcao. Ya da yeni transfer Ben Yedder'le birlikte oynatabilirim" şeklindeki açıklama yapmıştı. Ancak Kolombiyalı golcü, Metz maçının kadrosunda yer almadı. Falcao'nun son idmanda sakatlandığı şeklinde iddialar var. Kendini riske etmek istemediği de konuşuluyor... Radamel Falcao transferinin, bu hafta ortasına kadar resmiyete kavuşması ve Konyaspor maçında Nzonzi ile birlikte takımdaki yerini alması planlanıyor. Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmek için çok istekli olduğu da ayyuka çıkmış bir durum. Aslan'ın önerisi çok cazip...

TERCİHİ ŞAMPİYONLAR LİGİ OLDU

Fransa basınında dün yer alan diğer haberlerde de, "Monaco'nun mukavele uzatma kampanyası hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Falcao ile Monaco arasındaki ilişki zaten koptu. Kolombiyalı forvet, takımdan ayrılmayı tercih etti. Bu şeklide Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynama fırsatı bulacak. Piyasa değeri 6-7 milyon euro olan Falcao, tabii ki Kolombiya'ya da gidebilirdi. Ancak ülkesinden bir çok teklif almasına rağmen bunun için hala erken olduğunu düşündü. Belki futbolu kendi ülkesinde bırakmayı düşünebilir. " şeklinde değerlendirmeler yapıldı.