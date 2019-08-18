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18 Ağustos 2019, Pazar
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Falcao şart oldu

Falcao şart oldu

Senegalli oyuncu, 72 dakikada 1 kez isabet buldu. Muslera’dan daha az topla buluştu. 9 ikili mücadelenin ancak 3’ünü kazanabildi. Maç sonrası, Falcao sesleri daha da yükseldi.

'da herkes 'nun yolunu gözlerken Mbaye Diagne, yeterli olmadığını bir kez daha gösterdi. Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 72 dakika süre alan golcü oyuncu, 1 şutunda isabet sağladı. Yüzde 80 pas isabeti ile oynadı. 9 ikili mücadelenin ancak 3'ünü kazandı. 2 hava topu mücadelesinden 1'inde başarılı oldu. Oyunda kaldığı süre içinde 25 kez topla buluşurken, 42 kez topla oynadı. Kilit pas atamadı, adam da geçemedi.

MONACO'YA YENİ ÖNERİ
Bu durum Falcao seslerinin daha yükselmesine neden olurken gözler yeniden Galatasaray ile Monaco arasındaki görüşmelere çevrildi. Öte yandan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao'yu G.Saray'a getirmek için her yolu deniyor. maçı sonrası "Monaco ikinci başkanıyla (Petrov) inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Monaco ile birbirimizi kardeş kulüp ilan ettik" diyen Albayrak'ın, bonservis isteyen Fransız ekibine 'da 3 yıl üst üste geliri tamamen Monaco'ya kalacak şekilde üç hazırlık maçı önerdiği ortaya çıktı.

KADROYA ALINMADI
Metz karşısında forma giymesi beklenen Radamel Falcao dün akşam kadroya dahil edilmedi. Monaco'dan yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün, antrenmanda aldığı darbe nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

ONYEKURU G.SARAY'I ANLATTI
Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru da Falcao'nun transferi için kolları sıvadı. Metz deplasmanına giderken Kolombiyalı yıldız ile oturan Onyekuru, Falcao'ya yol boyunca eski takımını anlattı. Başarılı oyuncunun, "G.Saray ile ilgili herkesten çok güzel hikayeler duydum. Orada oynamak benim için ayrı bir heyecan olacak. Taraftarlarla buluşacağım günü bekliyorum" dediği öğrenildi.

KİM GİDECEK?
Radamel Falcao'nun da Galatasaray'a katılmasıyla birlikte kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 16'ya çıkacak. İlk etapta Ozornwafor, kiralık olarak gönderilecek. Genç stoper için görüşmelere başlandı. Bunun dışında Diagne ve Mitroglou için de kulüp arıyor.

NE GOL ATTI!
Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Falcao, Bilbao'nun Barcelona'yı yendiği maçta tek golü atan isim olan Aduriz'e yönelik bir mesaj paylaştı. 38 yaşındaki golcüyü tebrik eden Falcao, "Aduriz ne gol attı ama... Lütfen futbolu bırakma" diye tweet attı.

ALBAYRAK GARANTİ VERDİ
Albayrak, Denizli maçı sonrası, "Falcao konusunda taraftarın içi yüzde 99 rahat olsun" açıklaması yaparken yıldız oyuncunun, bu hafta içinde görkemli bir törenle İstanbul'da olması bekleniyor.

  1. 18.8.2019
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