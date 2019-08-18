Falcao şart oldu
Senegalli oyuncu, 72 dakikada 1 kez isabet buldu. Muslera’dan daha az topla buluştu. 9 ikili mücadelenin ancak 3’ünü kazanabildi. Maç sonrası, Falcao sesleri daha da yükseldi.
Galatasaray'da herkes Radamel Falcao'nun yolunu gözlerken Mbaye Diagne, yeterli olmadığını bir kez daha gösterdi. Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 72 dakika süre alan golcü oyuncu, 1 şutunda isabet sağladı. Yüzde 80 pas isabeti ile oynadı. 9 ikili mücadelenin ancak 3'ünü kazandı. 2 hava topu mücadelesinden 1'inde başarılı oldu. Oyunda kaldığı süre içinde 25 kez topla buluşurken, Fernando Muslera 42 kez topla oynadı. Kilit pas atamadı, adam da geçemedi.
MONACO'YA YENİ ÖNERİ
Bu durum Falcao seslerinin daha yükselmesine neden olurken gözler yeniden Galatasaray ile Monaco arasındaki görüşmelere çevrildi. Öte yandan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Falcao'yu G.Saray'a getirmek için her yolu deniyor. Denizli maçı sonrası "Monaco ikinci başkanıyla (Petrov) inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Monaco ile birbirimizi kardeş kulüp ilan ettik" diyen Albayrak'ın, bonservis isteyen Fransız ekibine İstanbul'da 3 yıl üst üste geliri tamamen Monaco'ya kalacak şekilde üç hazırlık maçı önerdiği ortaya çıktı.
KADROYA ALINMADI
Metz karşısında forma giymesi beklenen Radamel Falcao dün akşam kadroya dahil edilmedi. Monaco'dan yapılan açıklamada, Kolombiyalı golcünün, antrenmanda aldığı darbe nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.
ONYEKURU G.SARAY'I ANLATTI
Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru da Falcao'nun transferi için kolları sıvadı. Metz deplasmanına giderken Kolombiyalı yıldız ile oturan Onyekuru, Falcao'ya yol boyunca eski takımını anlattı. Başarılı oyuncunun, "G.Saray ile ilgili herkesten çok güzel hikayeler duydum. Orada oynamak benim için ayrı bir heyecan olacak. Taraftarlarla buluşacağım günü bekliyorum" dediği öğrenildi.
KİM GİDECEK?
Radamel Falcao'nun da Galatasaray'a katılmasıyla birlikte kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 16'ya çıkacak. İlk etapta Ozornwafor, kiralık olarak gönderilecek. Genç stoper için görüşmelere başlandı. Bunun dışında Diagne ve Mitroglou için de kulüp arıyor.
NE GOL ATTI!
Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Falcao, Bilbao'nun Barcelona'yı yendiği maçta tek golü atan isim olan Aduriz'e yönelik bir mesaj paylaştı. 38 yaşındaki golcüyü tebrik eden Falcao, "Aduriz ne gol attı ama... Lütfen futbolu bırakma" diye tweet attı.
ALBAYRAK GARANTİ VERDİ
Albayrak, Denizli maçı sonrası, "Falcao konusunda taraftarın içi yüzde 99 rahat olsun" açıklaması yaparken yıldız oyuncunun, bu hafta içinde görkemli bir törenle İstanbul'da olması bekleniyor.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Falcao şart oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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