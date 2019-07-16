Galatasaray Seri transferinde mutlu sona yakın
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Jean Michael Seri'nin, İtalyan ekibi Milan ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı ve yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Transferin hareketli takımı Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.
Fildişi Sahilli futbolcunun yarın ya da perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi. Galatasaray, Seri'yi satın alma opsiyonu ile birlikte 1.5 milyon euro karşılığında kiralamak için teklifte bulunmuştu.
Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında kendisini Barcelona'nın da istemesine rağmen 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Fulham'a imzasını atmıştı.
Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 16.07.2019
- Güncelleme: 16.07.2019 17:03
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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