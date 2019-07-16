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16 Temmuz 2019, Salı
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Seri transferinde mutlu sona yakın

Galatasaray Seri transferinde mutlu sona yakın

'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 'nin, İtalyan ekibi Milan ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı ve yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde 'a geleceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Transferin hareketli takımı , bir yıldızı daha kadrosuna katmak üzere. İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Milan ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Fildişi Sahilli futbolcunun yarın ya da perşembe günü 'a gelmesinin beklendiği ifade edildi. Galatasaray, Seri'yi satın alma opsiyonu ile birlikte 1.5 milyon euro karşılığında kiralamak için teklifte bulunmuştu.

Fulham'ın küme düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında kendisini 'nın da istemesine rağmen 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Fulham'a imzasını atmıştı.

Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 16.07.2019 17:03
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