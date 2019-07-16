Galatasaray'da Claudio Taffarel dönemi bitiyor mu? Son dakika haberleri...

Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in sarı kırmızılılardan ayrılacağı iddia edildi.

Bruno Andrade'nin haberine göre, yalnızca Brezilya Milli Takımı'nda görev almak isteyen ve ülkesinde kalarak ailesine daha yakın olmayı düşünen Taffarel, kısa süre içerisinde ayrılık kararını açıklayacak.

Fatih Terim'in dönüşüyle Galatasaray'da yeniden görev almaya başlayan Taffarel, 4 Ocak 2018'den bu yana sarı kırmızılılarda da çalışıyordu. Fernando Muslera'nın yükselen formunda Taffarel'in etkisi de gözlerden kaçmamıştı.

Galatasaray'da oyunculuk döneminde 6, teknik direktörlük kariyerinde de 12 kupa kazanan 53 yaşındaki çalıştırıcının resmi açıklaması şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

TERİM'E TEŞEKKÜR EDEREK GERİ DÖNMÜŞTÜ

Cladio Taffarel Fatih Terim'e teşekkür ederek sarı kırmızılı kulübe geri dönmüştü. Brezilyalı teknik adam, "Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet 'cim bom', nerede kalmıştık!" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Taffarel, paylaşımında teknik direktör Fatih Terim'le birbirlerine sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.