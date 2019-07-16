Galatasaray'da Claudio Taffarel dönemi bitiyor mu? Son dakika haberleri...
Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son dakika haberine göre; Sarı kırmızılıların efsane file bekçisinin ülkesine dönmek istediği ve yeni sezonda Galatasaray'da olmayacağı yazıldı.
Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in sarı kırmızılılardan ayrılacağı iddia edildi.
Bruno Andrade'nin haberine göre, yalnızca Brezilya Milli Takımı'nda görev almak isteyen ve ülkesinde kalarak ailesine daha yakın olmayı düşünen Taffarel, kısa süre içerisinde ayrılık kararını açıklayacak.
Fatih Terim'in dönüşüyle Galatasaray'da yeniden görev almaya başlayan Taffarel, 4 Ocak 2018'den bu yana sarı kırmızılılarda da çalışıyordu. Fernando Muslera'nın yükselen formunda Taffarel'in etkisi de gözlerden kaçmamıştı.
Galatasaray'da oyunculuk döneminde 6, teknik direktörlük kariyerinde de 12 kupa kazanan 53 yaşındaki çalıştırıcının resmi açıklaması şimdiden merakla beklenmeye başlandı.
TERİM'E TEŞEKKÜR EDEREK GERİ DÖNMÜŞTÜ
Cladio Taffarel Fatih Terim'e teşekkür ederek sarı kırmızılı kulübe geri dönmüştü. Brezilyalı teknik adam, "Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet 'cim bom', nerede kalmıştık!" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. Taffarel, paylaşımında teknik direktör Fatih Terim'le birbirlerine sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.
- 16.07.2019
- Güncelleme: 16.07.2019 15:44
- Ndiaye için Stoke City'den flaş açıklama! Fenerbahçe...
- Napoli'den inanılmaz teklif! Eljif Elmas derken...
- Fenerbahçe'de Rodrigues ve Muriç antrenmanda...
- Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Rodrigues yedek kalabilir...
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Galatasaray'da Claudio Taffarel dönemi bitiyor mu? Son dakika haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.