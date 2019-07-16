Galatasaray'a yeni orta saha Brezilya'dan! Rodrigo Dourado kimdir? Son dakika transfer haberleri...

Sarı-Kırmızılılar, Brezilya ekibi International forması giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. Aslan, yıldız isimde kararlı... Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Dourado için 5 milyon Euro teklif etti. Bu gelişmeler neticesinde oyuncuyla ilgili detaylı bilgiler araştırmalara başlandı. Peki, Rodrigo Dourado kimdir? İşte yanıtı...

RODRIGO DOURADO KİMDİR?

Rodrigo Dourado, Brezilya'nın Internacional takımında forma giyiyor. 25 yaşındaki Rodrigo Dourado, orta saha mevkinde görev yapıyor. 2017/18 sezonunda 33 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Rodrigo Dourado, 2019 yılında Internacional formasıyla 6 maçta 1 asist yaptı.