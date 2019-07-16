Galatasaray'a yeni orta saha Brezilya'dan! Rodrigo Dourado kimdir? Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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'a yeni orta saha 'dan! ? Son dakika haberleri...

Galatasaray'a yeni orta saha Brezilya'dan! Rodrigo Dourado kimdir? Son dakika transfer haberleri...

'a sürpriz orta saha... Sporseverler ve Galatasaraylı taraftarların büyük bir kısmı sarı kırmızılıların etmek istediği ile ilgili arama motorlarında araştırmalara başladı... Peki, ? Galatasaraylı yöneticilerin maliyeti hakkında bilgi aldığı Rodrigo Dourado için merak edilenler haberimizde...

Sarı-Kırmızılılar, ekibi International forması giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. Aslan, yıldız isimde kararlı... , genç orta saha oyuncusu Dourado için 5 milyon Euro teklif etti. Bu gelişmeler neticesinde oyuncuyla ilgili detaylı bilgiler araştırmalara başlandı. Peki, ? İşte yanıtı...

RODRIGO DOURADO KİMDİR?

, Brezilya'nın Internacional takımında forma giyiyor. 25 yaşındaki Rodrigo Dourado, orta saha mevkinde görev yapıyor. 2017/18 sezonunda 33 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Rodrigo Dourado, 2019 yılında Internacional formasıyla 6 maçta 1 asist yaptı.

Galatasaray'dan sürpriz hamle

  1. 16.07.2019
  2. Güncelleme: 16.07.2019 10:03
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