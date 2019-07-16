Galatasaray'a yeni orta saha Brezilya'dan! Rodrigo Dourado kimdir? Son dakika transfer haberleri...
Galatasaray'a sürpriz orta saha... Sporseverler ve Galatasaraylı taraftarların büyük bir kısmı sarı kırmızılıların transfer etmek istediği Rodrigo Dourado ile ilgili arama motorlarında araştırmalara başladı... Peki, Rodrigo Dourado kimdir? Galatasaraylı yöneticilerin maliyeti hakkında bilgi aldığı Rodrigo Dourado için merak edilenler haberimizde...
Sarı-Kırmızılılar, Brezilya ekibi International forması giyen 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi. Aslan, yıldız isimde kararlı... Galatasaray, genç orta saha oyuncusu Dourado için 5 milyon Euro teklif etti. Bu gelişmeler neticesinde oyuncuyla ilgili detaylı bilgiler araştırmalara başlandı. Peki, Rodrigo Dourado kimdir? İşte yanıtı...
RODRIGO DOURADO KİMDİR?
Rodrigo Dourado, Brezilya'nın Internacional takımında forma giyiyor. 25 yaşındaki Rodrigo Dourado, orta saha mevkinde görev yapıyor. 2017/18 sezonunda 33 maçta forma giyerek takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Rodrigo Dourado, 2019 yılında Internacional formasıyla 6 maçta 1 asist yaptı.
- 16.07.2019
- Güncelleme: 16.07.2019 10:03
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Galatasaray'a yeni orta saha Brezilya'dan! Rodrigo Dourado kimdir? Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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