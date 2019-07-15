Ve Oliver Torres için resmi açıklama geldi! Süper yıldız Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Ve için resmi açıklama geldi! Süper yıldız 'a... Son dakika haberleri

Ve Oliver Torres için resmi açıklama geldi! Süper yıldız Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri

Son dakika haberine göre; Sevilla, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu imza sonrası takımdan ayrılması kesinleşen Arjantinli yıldız 'nın 'a gelme yolu açılmış oldu.

Sevilla, son olarak Porto forması giyen 'i kadrosuna kattı. İspanyol ekibinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki İspanyol oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Futbola altyapısında başlayan Oliver Torres, 2013 yılında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda adını duyurdu. Villareal'de geçen kiralık sezonunda fazla forma şansı bulamayan genç yıldız, Porto formasıyla yeniden çıkış yakaladı. Portekiz temsilcisi ile çıktığı 146 karşılaşmada 12 gol atıp 21 asist yapan yıldız futbolcu artık Sevilla'nın başarısı için ter dökecek.

10. TRANSFER!

Oliver Torres, Sevilla'nın bu dönemindeki 10. hamlesi oldu. Sevilla daha önce Jules Kounder, Lucas Ocampos, Diego Carlos, Munas Dabbur, Joan Jordan, Luuk de Jong, Oliver Torres, Max Wöber, Reges ve Sergio Reguilon'u kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY İÇİN BANEGA YOLU AÇILDI!

Öte yandan 'ın orta sahasına transfer etmek için yoğun çaba harcadığı , Sevilla'nın ikinci dönem kamp hazırlıkları için Amerika'ya gitmişti. Arjantinli yıldız, Reading ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Lopetegui tarafından ilk 11'de tercih edilmiş ve 45 dakika forma giymişti. Oliver Torres'in transferi sonrası Banega'nın takımdan ayrılması neredeyse kesinleşirken, sarı kırmızılı taraftarlar artık Banega için yapılacak resmi açıklamayı beklemeye koyuldu.

Sevilla Fernando transferini böyle duyurdu

  1. 15.07.2019
  2. Güncelleme: 15.07.2019 16:58
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