Ve Oliver Torres için resmi açıklama geldi! Süper yıldız Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri
Son dakika haberine göre; Sevilla, Portekiz Ligi ekiplerinden Porto forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Oliver Torres ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu imza sonrası takımdan ayrılması kesinleşen Arjantinli yıldız Ever Banega'nın Galatasaray'a gelme yolu açılmış oldu.
Sevilla, son olarak Porto forması giyen Oliver Torres'i kadrosuna kattı. İspanyol ekibinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki İspanyol oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Futbola Atletico Madrid altyapısında başlayan Oliver Torres, 2013 yılında Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda adını duyurdu. Villareal'de geçen kiralık sezonunda fazla forma şansı bulamayan genç yıldız, Porto formasıyla yeniden çıkış yakaladı. Portekiz temsilcisi ile çıktığı 146 karşılaşmada 12 gol atıp 21 asist yapan yıldız futbolcu artık Sevilla'nın başarısı için ter dökecek.
10. TRANSFER!
Oliver Torres, Sevilla'nın bu transfer dönemindeki 10. hamlesi oldu. Sevilla daha önce Jules Kounder, Lucas Ocampos, Diego Carlos, Munas Dabbur, Joan Jordan, Luuk de Jong, Oliver Torres, Max Wöber, Fernando Reges ve Sergio Reguilon'u kadrosuna katmıştı.
GALATASARAY İÇİN BANEGA YOLU AÇILDI!
Öte yandan Galatasaray'ın orta sahasına transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Ever Banega, Sevilla'nın ikinci dönem kamp hazırlıkları için Amerika'ya gitmişti. Arjantinli yıldız, Reading ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Lopetegui tarafından ilk 11'de tercih edilmiş ve 45 dakika forma giymişti. Oliver Torres'in transferi sonrası Banega'nın takımdan ayrılması neredeyse kesinleşirken, sarı kırmızılı taraftarlar artık Banega için yapılacak resmi açıklamayı beklemeye koyuldu.
- 15.07.2019
- Güncelleme: 15.07.2019 16:58
- Ve Oliver Torres için resmi açıklama geldi! Süper yıldız Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri
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Yorum
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Ve Oliver Torres için resmi açıklama geldi! Süper yıldız Galatasaray'a... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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