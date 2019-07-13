Sevilla Fernando transferini böyle duyurdu
La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray forması giyen Fernando Reges'i 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. İspanyol ekibi, Brezilyalı yıldızı transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu.
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