Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray transferde gaza bastı! Fernando'yu Sevilla'ya satan ve 4.5 milyon Euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar rotayı dünyaca ünlü golcüye çevirdi. Santrfor için düşünülen Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye imza atması sonrası yönetimin 'Taraftarı heyecanlandıracak bir yıldız' alma planı yaptığı öğrenilirken sarı kırmızılı kurmaylar, belirlediği oyuncunun transferi için tüm imkanlar seferber edilecek.