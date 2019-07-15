Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray transferde gaza bastı! Fernando'yu Sevilla'ya satan ve 4.5 milyon Euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar rotayı dünyaca ünlü golcüye çevirdi. Santrfor için düşünülen Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye imza atması sonrası yönetimin 'Taraftarı heyecanlandıracak bir yıldız' alma planı yaptığı öğrenilirken sarı kırmızılı kurmaylar, belirlediği oyuncunun transferi için tüm imkanlar seferber edilecek.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51 Güncelleme: 15.07.2019 15:55
Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray yönetimi forvet transferi için çok gizli bir operasyon yürütüyor...

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Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Yaz transfer döneminde Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray, ilk 11'e yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Fatih Terim'in raporları doğrultusunda ilerleyen transfer hamlelerinde sarı-kırmızılılar önceliği orta saha ve santrfor bölgesine verdi.

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Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde elini güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, ismi sır gibi saklanan bir golcünün peşindeydi...

Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

O isim belli oldu! İşte Aslan'ı uçuracak o golcü ve transferine dair detaylar...

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