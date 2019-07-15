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Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri
Galatasaray transferde gaza bastı! Fernando'yu Sevilla'ya satan ve 4.5 milyon Euro gelir elde eden sarı-kırmızılılar rotayı dünyaca ünlü golcüye çevirdi. Santrfor için düşünülen Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye imza atması sonrası yönetimin 'Taraftarı heyecanlandıracak bir yıldız' alma planı yaptığı öğrenilirken sarı kırmızılı kurmaylar, belirlediği oyuncunun transferi için tüm imkanlar seferber edilecek.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
Güncelleme: 15.07.2019 15:55
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Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray yönetimi forvet transferi için çok gizli bir operasyon yürütüyor...
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Yaz transfer döneminde Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray, ilk 11'e yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.
Fatih Terim'in raporları doğrultusunda ilerleyen transfer hamlelerinde sarı-kırmızılılar önceliği orta saha ve santrfor bölgesine verdi.