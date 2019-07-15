Galatasaray'dan sürpriz hamle
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray yıldız bir ismi gündemine aldı... Sarı kırmızılılar Manchester United'de beklentileri karşılayamayan Fred için devreye girdi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan flaş Diagne kararı!
- Galatasaray'dan Josef de Souza bombası!
- Galatasaray'da şok! Tam 37 milyon
- Son dakika: Galatasaraylı yıldız ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı!
- Adis Jahovic'den Diagne yorumu!
- Galatasaray son dakika haberi: Emre Mor'dan flaş açıklama!
- Okay Yokuşlu Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
- Aslan gözünü kararttı! Muriç sonrası Galatasaray... Son dakika transfer haberleri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.