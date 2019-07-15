Emre Mor'dan açıklama
Galatasaray'ın transfer listesindeki Emre Mor, menajerlik şirketiyle yaşanılan anlaşmazlıklar nedeniyle sosyal medyadan açıklamada bulundu.
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