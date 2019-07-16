Onyekuru Galatasaray'a kaldı!

Galatasaray adına sevindirici bir gelişme yaşandı. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı forma altında gösterdiği performansla yeniden Nijerya Milli Takım kadrosuna çağrılan Henry Onyekuru, Afrika Uluslar Kupası'nda yedek kalınca, yine İngiltere'deki yabancı kuralına takıldı. Ada'da yabancı sınırsız ama transfer edilecek oyuncular için çalışma izni alınması gerekiyor. Bunun için de oyuncunun, son iki yılda milli takımındaki maçların yüzde 75'inde forma giymesi şart.

KURALLAR OLDUKÇA AÇIK

Premier Lig'de ayrıca 2010 yılından beri takımlar, 21 yaşından büyük 17'den fazla oyuncuyu kadroda bulunduramıyor. Akademiden gelen genç oyuncunun ise 'altyapı' sınıfında olması için 3 yıl akademide oynamış olması gerekiyor. 22 yaşına giren Nijeryalı Henry Onyekuru için şu anda Premier Lig'de oynama şansı yok. Bu durumda Everton'la 2022'ye kadar mukavelesi bulunan kanat oyuncusu yeniden kiralanacak veya satılacak. Ancak Everton onun için 25 milyon euro istiyor.

GÖNLÜ GALATASARAY'DA

Bu rakamı veren çıkmadığı için oyuncunun yeniden kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Henry Onyekuru, Cim-Bom'la sözleşmesi bitmesine rağmen sosyal medya hesabında kullanıcı fotoğrafı olarak Galatasaray formalı halini kullanıyor. Ayrıca bilgi bölümünde de 'Everton ve Galatasaray'ın futbolcusu' yazısını kaldırmadı. Oyuncunun ikamet ettiği ülke de halen Türkiye olarak gözüküyor. Onyekuru, daha önce Everton'la yaptığı görüşmede Galatasaray'ı istediğini söylemişti.