Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Fernando ve Ndiaye'nin gidişiyle orta alanda büyük bir boşluk oluştu. Bu bölge için daha önce Mehmet Topal, Seri ve Banega isimlerinde yoğunlaşan Galatasaray'da, sürpriz bir transfer gündeme geldi...
16 Temmuz 2019 Salı 09:29 Güncelleme: 16.07.2019 09:29
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra...

Galatasaray'da transferdeki sessizlik taraftarı düşündürüyor...

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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra...

Transfer sezonuna hızlı başlayan Galatasaray, Babel, Şener, Ozornwafor, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz ile imzaladı.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra...

Galatasaray bu isimlerin yanında geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Luyindama'yı da 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra...

Bonservisle transfer yapabilmek için Diagne'nin satışını bekleyen Galatasaray umduğunu bulamadı.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra...

Fernando'yu 4.5 milyon Euro bedelle Sevilla'ya gönderen Aslan, burdan gelen parayla Luyindama transferindeki açığı kapattı.

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