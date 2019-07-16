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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra...
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Fernando ve Ndiaye'nin gidişiyle orta alanda büyük bir boşluk oluştu. Bu bölge için daha önce Mehmet Topal, Seri ve Banega isimlerinde yoğunlaşan Galatasaray'da, sürpriz bir transfer gündeme geldi...
16 Temmuz 2019 Salı 09:29
Güncelleme: 16.07.2019 09:29
Galatasaray'da transferdeki sessizlik taraftarı düşündürüyor...
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Transfer sezonuna hızlı başlayan Galatasaray, Babel, Şener, Ozornwafor, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz ile imzaladı.
Galatasaray bu isimlerin yanında geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Luyindama'yı da 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.
Bonservisle transfer yapabilmek için Diagne'nin satışını bekleyen Galatasaray umduğunu bulamadı.
Fernando'yu 4.5 milyon Euro bedelle Sevilla'ya gönderen Aslan, burdan gelen parayla Luyindama transferindeki açığı kapattı.