Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Şener'den sonra...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Fernando ve Ndiaye'nin gidişiyle orta alanda büyük bir boşluk oluştu. Bu bölge için daha önce Mehmet Topal, Seri ve Banega isimlerinde yoğunlaşan Galatasaray'da, sürpriz bir transfer gündeme geldi...

16 Temmuz 2019 Salı 09:29 Güncelleme: 16.07.2019 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





