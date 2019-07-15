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Galatasaray'da Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sessizliğini koruyor. Emre Mor transferini açıklamayı bekleyen sarı-kırmızılılarda bir başka isim daha yeniden gündeme geldi. Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği bu isim Fenerbahçe ile anlaşmak üzereydi... İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız isim için yaptığı teklifler...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:15
Güncelleme: 15.07.2019 09:15
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Daha önce Babel, Şener, Adem, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray bir bomba daha patlatmak üzere...
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Galatasaray'da Deniz Türüç defteri yeniden açıldı. Cim-Bom, Kayserispor'un yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye kaptırmak istemiyor.
Yönetim daha önce 2.5 milyon euro teklif ettiği Kayserispor'a bu kez 3.5 milyon önermeye hazırlanıyor.
Teknik Direktör Fatih Terim'in kanat ve 10 numara oynama özelliği nedeniyle 26 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenidi.
Bu gelişme üzerine 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu hafta Deniz işini bitirmek için Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile biraraya geleceği bildirildi.