Galatasaray'da Fatih Terim'den Fenerbahçe'yi çıldırtacak hamle!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sessizliğini koruyor. Emre Mor transferini açıklamayı bekleyen sarı-kırmızılılarda bir başka isim daha yeniden gündeme geldi. Galatasaray'da Fatih Terim'in ısrarla istediği bu isim Fenerbahçe ile anlaşmak üzereydi... İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız isim için yaptığı teklifler...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:15 Güncelleme: 15.07.2019 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





