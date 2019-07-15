Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam
Spor Toto Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferi için kıyasıya mücadele eden iki dev kulüp, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği ve girişimlerin başladığı yıldız futbolcunun Galatasaray ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:22
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler yeni bir 'transfer savaşı'na giriyor.
Kosovalı golcüyü ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye misilleme geldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koşup el sıkıştığı yıldız futbolcunun transferi için devreye girdiği ve anlaşma sağlandığı öne sürüldü.
RAMADANI SICAK BAKTI
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani ile yaptıkları görüşmede Fenerbahçe'nin oyuncu için yıllık 1.8 milyon euro teklif ettiğini öğrenince 2.5 milyon euroluk öneride bulunduğu öğrenildi.