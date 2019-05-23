Galatasaray'dan şampiyonluk kutlaması açıklaması!

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak. 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!

SEZONUN EN İYİ GÖSTERİSİ!

Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadyumu'nda LED ekranla tribündeki taraftarlarımız şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı bir şekilde izleyebilecek.

Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, alev makineleri, discoball logolar ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

BİLET SATIŞ DETAYLARI

Şampiyonluk Gecesi etkinliği bilet karşılığı izlenebilecek. 2018-2019 Futbol sezonunda kombine satın almış taraftarlarımız 23.05.2019 Perşembe günü saat 15.00'ten 24.05.2019 Cuma saat 14.00'e kadar mevcut kombine yerlerini bilet olarak %50 indirim ile satın alabilirler. 24.05.2019 Cuma günü saat 15.00'ten sonrası genel satışa çıkacak.

22. Şampiyonluk Kutlaması için mevcut kombine yerinizi 24.05.2019 saat 14.00'e kadar %50 indirimli olarak passo.com.tr den satın alabilirsiniz.

Passolig kartı olmayan taraftarlarımız Aslanlıyol gişelerinden 24.05.2019 saat 15.00'ten itibaren isim, soyisim ve TC kimlik numaralarını vererek kağıt bilet satın alabilirler.