Galatasaray-Başakşehir maçında oynayamayacak isimler
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında liderlik koltuğunu paylaşan 2 takım karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşmada ev sahibi Galatasaray'dan 2, Başakşehir'den ise 3 futbolcu forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.
Ligin 33. haftasında yarın (19 Mayıs) oynanacak kritik maçta Galatasaray'la Başakşehir karşı karşıya gelecek. TT Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleden 3 puanla ayrılan ekip şampiyonluğunu ilan edecek.
Yılın en önemli maçında iki takımda da eksikler bulunuyor. Galatasaray'a oranlı Başakşehir'de daha önemli isimler forma giyemeyecek.
EMRE'NİN OYNAMASI ZOR, 3 EKSİK VAR
Ankaragücü maçının 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, hafta boyunca süren tedavisine rağmen hala belirsizliğini koruyor. Sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilen Emre'nin maç kadrosunda yer alacağı ancak oynamasının zor olduğu ifade edildi.
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 3 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan bu karşılaşmada görev alamayacak.
EMRE AKBABA VE MİTROGLOU YOK
Rizespor maçında baldır ve kaval kemikleri kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Emre Akbaba'nın yanı sıra Yunan golcü Mitroglou'nun da Başakşehir karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.
- 18.05.2019
- Güncelleme: 18.05.2019 18:16
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli taraflarlara mesaj!
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERDE SAKATLAR OLMASAYDI,MAÇIN SONUCU FARKLI OLURDU EFESI KUTLUYORUM.İNŞALLAH FİNALI ALIR.
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
eray avrupa için deneyimli olabilir mi bence abdullah avcı olmalı kesinlikle
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Beşiktaş kararını verdi! Sergen Yalçın...
Toplam 3
Yorum
Aytur İnşallah hocamız olursun, seninle her maç bir başka olur sen ve bjk siyah ve beyaz gibisiniz Fikret bey bizleri kırmaz
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