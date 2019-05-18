Galatasaray-Başakşehir maçında oynayamayacak isimler
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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- maçında oynayamayacak isimler

Galatasaray-Başakşehir maçında oynayamayacak isimler

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında liderlik koltuğunu paylaşan 2 takım karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği karşılaşmada ev sahibi 'dan 2, 'den ise 3 futbolcu forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligin 33. haftasında yarın (19 Mayıs) oynanacak kritik maçta 'la karşı karşıya gelecek. TT Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleden 3 puanla ayrılan ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

Yılın en önemli maçında iki takımda da eksikler bulunuyor. Galatasaray'a oranlı Başakşehir'de daha önemli isimler forma giyemeyecek.

EMRE'NİN OYNAMASI ZOR, 3 EKSİK VAR
Ankaragücü maçının 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, hafta boyunca süren tedavisine rağmen hala belirsizliğini koruyor. Sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilen Emre'nin maç kadrosunda yer alacağı ancak oynamasının zor olduğu ifade edildi.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren 3 oyuncu bu mücadelede forma giyemeyecek. Moldovalı stoper , Senegalli golcü ve bu karşılaşmada görev alamayacak.

EMRE AKBABA VE MİTROGLOU YOK
Rizespor maçında baldır ve kaval kemikleri kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Emre Akbaba'nın yanı sıra Yunan golcü Mitroglou'nun da Başakşehir karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.

  1. 18.05.2019
  2. Güncelleme: 18.05.2019 18:16
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