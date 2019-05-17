Galatasaray’da şok gelişme! Sinan Gümüş idmanı yarıda bıraktı
17 Mayıs 2019, Cuma
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’da şok gelişme! İdmanı yarıda bıraktı

Galatasaray’da şok gelişme! İdmanı yarıda bıraktı

, ’in 33. haftasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. , çalışmayı ayağında hissettiği ağrı sebebiyle yarıda bıraktı.

, 'in 33. haftasında karşı karşıya geleceği Medipol maçı hazırlıkların bugün 'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ile başladı. Sarı-kırmızılılar, idmanın basına açık kısmında yarı sahada çift kale maç yaptı.

, ayağında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

  1. 17.05.2019
  2. Güncelleme: 17.05.2019 13:44
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