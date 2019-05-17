Galatasaray’da şok gelişme! İdmanı yarıda bıraktı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Sinan Gümüş, çalışmayı ayağında hissettiği ağrı sebebiyle yarıda bıraktı.
Sinan Gümüş, ayağında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını devam ettirecek.
- 17.05.2019
- Güncelleme: 17.05.2019 13:44
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PFDK kararları açıklandı! Abdurrahim Albayrak...
Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
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