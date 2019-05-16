Rize - Galatasaray maçı tekrarlanacak mı? Resmi açıklama
17 Mayıs 2019, Cuma
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Rize - maçı tekrarlanacak mı? Resmi açıklama

Rize - Galatasaray maçı tekrarlanacak mı? Resmi açıklama

Başkanı Hasan Kartal, ile oynadıkları maçın tekrarı için 'na (TFF) yaptıkları başvurunun uygun görülmediğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında 'ı konuk etti. Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi 'ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti. Başkan Kartal, daha sonra 'na kural hatası sebebiyle mücadelenin tekrarı için başvuruda bulunmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yaptıkları başvurunun TFF tarafından uygun görülmediğini açıkladı. Başkan Kartal'ın açıklaması şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrarlanması federasyonca uygun görülmemiştir."

  1. 16.05.2019
  2. Güncelleme: 16.05.2019 18:43
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