Rize - Galatasaray maçı tekrarlanacak mı? Resmi açıklama
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray ile oynadıkları maçın tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptıkları başvurunun uygun görülmediğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyeti ile sona eren karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, mücadelenin hakemi Serkan Çınar'ın doğru kararlar vermediğini dile getirmişti. Başkan Kartal, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası sebebiyle mücadelenin tekrarı için başvuruda bulunmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yaptıkları başvurunun TFF tarafından uygun görülmediğini açıkladı. Başkan Kartal'ın açıklaması şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz kural hatası nedeniyle Galatasaray maçının tekrarlanması federasyonca uygun görülmemiştir."
- 16.05.2019
- Güncelleme: 16.05.2019 18:43
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Rize - Galatasaray maçı tekrarlanacak mı? Resmi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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