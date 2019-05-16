Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Başakşehir...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak ve şampiyonu büyük ölçüde belirleyecek kritik maç öncesi sıcak gelişme... Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı şampiyonluk maçının oranları değişti. İddaa Risk Yönetimi, Galatasaray'ın oranını düşürürken Başakşehir'in oranını ise yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Kazananın şampiyon olacağı dev müsabaka öncesi İddaa Risk Yönetimi mücadelenin oranlarını güncelledi.
Buna göre; Galatasaray'ın oranı düşerken Başakşehir'in oranı ise yükseldi. İşte yeni ve eski oranlar:
Galatasaray
İlk oran: 1.70
Son oran: 1.60
Beraberlik
İlk oran: 3.10
Son oran: 3.30
Başakşehir
İlk oran: 3.40
Son oran: 3.60
- 16.05.2019
- Güncelleme: 16.05.2019 17:58
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Dev operasyon
Toplam 2
Yorum
savaş Vida,Medel hariç hepsi gönderisin.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
Kartal Tamam bunun GS lehine 2 penaltı, 1 kırmızısı garanti.
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Galatasaray - Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
Toplam 2
Yorum
gitti serkan suat yerinde kaldı işte tff işte hakemlerimiz
Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Başakşehir... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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