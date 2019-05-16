Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Başakşehir...
17 Mayıs 2019, Cuma
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Şampiyonluk oranları güncellendi! ve ...

Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Başakşehir...

'in 33. haftasında oynanacak ve şampiyonu büyük ölçüde belirleyecek kritik maç öncesi sıcak gelişme... 'ın Medipol ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı şampiyonluk maçının oranları değişti. , Galatasaray'ın oranını düşürürken Başakşehir'in oranını ise yükseltti.

'in 33'üncü haftasında ile Medipol , Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Kazananın şampiyon olacağı dev müsabaka öncesi mücadelenin oranlarını güncelledi.

Buna göre; Galatasaray'ın oranı düşerken Başakşehir'in oranı ise yükseldi. İşte yeni ve eski oranlar:

Galatasaray

İlk oran: 1.70

Son oran: 1.60

Beraberlik

İlk oran: 3.10

Son oran: 3.30

Başakşehir

İlk oran: 3.40

Son oran: 3.60

  1. 16.05.2019
  2. Güncelleme: 16.05.2019 17:58
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