Başakşehir Galatasaray'ı Arda Turan ile yıkacak! İşte derbide muhtemel 11'ler - Fotomaç
17 Mayıs 2019, Cuma
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Haberler Galeri Başakşehir Galatasaray'ı Arda Turan ile yıkacak! İşte derbide muhtemel 11'ler

Başakşehir Galatasaray'ı Arda Turan ile yıkacak! İşte derbide muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk edecek. Dev maç şampiyonluğu belirleyebilir. 66 puanda bulunan Galatasaray ve Başakşehir'in karşılaşmasında kazanan taraf şampiyon olacak. Maçın beraberlikle tamamlanması ise, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Beşiktaş'ın işine yarayacak. Dev maç öncesi iki takımın 11'leri de netleşmeye başladı...
16 Mayıs 2019 Perşembe 16:09 Güncelleme: 16.05.2019 17:11
Başakşehir Galatasaray'ı Arda Turan ile yıkacak! İşte derbide muhtemel 11'ler

Galatasaray Başakşehir maçı öncesi heyecan dorukta…

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Başakşehir Galatasaray'ı Arda Turan ile yıkacak! İşte derbide muhtemel 11'ler

Spor Toto Süper Lig'in son haftalarında liderlik yarışı iyiden iyiye kızıştı.

Başakşehir Galatasaray'ı Arda Turan ile yıkacak! İşte derbide muhtemel 11'ler

Lider Galatasaray ve en yakın rakibi Başakşehir'in puan durumları arasındaki eşitlik devam ediyor.

Başakşehir Galatasaray'ı Arda Turan ile yıkacak! İşte derbide muhtemel 11'ler

Şampiyonluk düğümünü ise oynanacak karşılaşmanın skoru çözecek.

Başakşehir Galatasaray'ı Arda Turan ile yıkacak! İşte derbide muhtemel 11'ler

Galatasaray, TFF Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında en yakın rakibi Başakşehir'i sahasında konuk edecek.

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