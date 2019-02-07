Kupa Beyi Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. A2'den naklen yayınlanan çeyrek final ilk maçında Galatasaray, 13 bin taraftarı önünde SPor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u konuk etti. Cimbom maça hızlı başladı. Dakikalar 7'yi gösterirken Selçuk İnan'ın kornerinde çok yukarılara çıkan Christian Luyindula düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 39. dakika Fernando kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer ceza alanı dışında eliyle mutlak golü önledi. Hakem VAR'a bakıp kırmızı kartını gösterdi.



FEGHOULI AFFETMEDİ

Galatasaray sahada 1 kişi fazla olmasına rağmen ikinci yarıda Hatayspor ciddi tehlikeler yakaladı. Son vuruş beceriksizliği yüzünden Güney temsilcisi eşitlik golünü bulamadı. 84'te Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil olan Feghouli, 90+2'de güzel bir takip golüyle skoru 2-0 yaptı. 20 gün sonra oynanacak rövanş için Cimbom'a büyük avantajı getirdi. Cezayirli yıldız bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4. kez fileleri sarstı.



GALAYI GOLLE YAPTI

Cimbom'un yeni transferi Christian Luyindama dün ilk kez TT Stadı'nda oynadı. Ligde Alanyaspor maçında forma giyen Kongolu stopere ilgi büyüktü. Maç öncesi yumruk şov yaptı. Harika bir kafa golü attı. İlk yarıda bir pozisyonda ise Korkishko'ya yaptığı harekette Hataylılar kırmızı bekledi. Hakem VAR'a bakıp "Devam" dedi. Maç sonu "Taraftarla aramda aşk ilişkisi olmalı. Marcao ile 2. maçımız. İyi anlaşıyoruz" dedi.



FEGHOULI: "FATİH HOCA'YA HEDİYE"

Sofiane Feghouli maç sonu şöyle konuştu: "Bu galibiyeti Fatih Hocamıza armağan ediyoruz. Başakşehir'i eleyen bir takımla oynadık. Zor bir maç oldu"



DIAGNE'NİN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Kasımpaşa forması giyerken 4 maç ceza almıştı. Senegalli golcünün cezası dünkü Hatayspor karşılaşmasıyla tamamlandı. Fatih Terim şans verirse Trabzonspor'a karşı oynayabilecek.



HEDEFİMİZ VAR

Babasını kaybeden Fatih Terim'in Adana'da olması sebebiyle Galatasaray'ın başında dün sahaya yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Hasan Şaş çıktı. Karşılaşma sonunda konuşan Şahin "İkinci maç için avantajlı bir skor aldık. Oyun olarak yeterli değildik. Daha iyi oynayabilirdik. Sonuç bizi memnun etti. Türkiye Kupası'nda hedeflediğimiz noktaya gideceğiz. O nokta da kupayı kazanmak" dedi. Şahin, Trabzonspor derbisiyle ilgili soruya "Her maçın ayrı bir hikayesi var. Sonuca doğru gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" yanıtını verdi. Hatayspor'un hocası İlhan Palut, Luyindama'ya kırmızı kart çıkmadığını söyledi. 2-0'dan turu almanın zor olduğunu belirtti.



KALBİMİZDE YAŞIYOR

TT Stadı'nda dün alışık olduğumuz coşkudan çok yas vardı. Stada gelen taraftarlar, babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim'in acısına ortak oldular. İki takım sahaya Terim'e baş sağlığı dileyen pankartlarla çıktı. Taraftarlar "Talat Terim ölmedi, kalbimizde yaşıyor" diye bağırdı.



TÜM TAKIM ADANA'YA

Sarı-kırmızılılar dünkü Hatayspor mücadelesinin ardından bugün Adana'ya hareket edecek. Futbol takımı, yöneticiler, kongre üyeleri Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenaze törenine katılmak için bu şehre uçacak. Tüm camia İmparator'un acısını paylaşacak.



BİYONİK ADAM LINNES

Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes bu aralar fazla mesaide. Tecrübeli futbolcu 18 gün içinde 6. maçına çıktı. Norveçli oyuncu 19 Ocak'taki Ankaragücü maçından bu yana, Bolu ile 2 kez rakip oldu. Göztepe, Alanya karşılaşmalarında oynadı. Dün de Hatay'a karşı sahadaydı.