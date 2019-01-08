Garry Rodrigues transferinin kazananı PAOK!

Garry Rodrigues'in satışı Yunanlıların bayram ettirdi. PAOK'un 2015-16'da 250 bin euro'ya aldığı, Hollandalı oyuncudan büyük gelir elde ettiğini yazdılar. Rodrigues'in Galatasaray'a 3.5 milyon euro'ya değil, bonuslarla birlikte 5.3 milyon euro'ya geldiğini yazdılar. Rodrigues'in, Al Ittihad'a gitmesiyle PAOK'un kasasına 1.8 milyon euro daha gireceğini toplam rakamın 7.1 milyon euro'yu bulduğunu belirttiler.

SADECE 1.9 MİLYON EURO'YA GİTTİ



Yunanlılar bu transferden Galatasaray'ın karının ise 1.9 milyon euro olduğunu iddia ederek, 5.3 milyon euro'ya alınan bir oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra Arap takımına 7.2 milyon euro'ya satmanın doğru bir hamle olmadığını ifade ettiler.



PARASINI BEKLİYOR



Kadro dışı kalan Eren'in hedefi Almanya Ligi'ne dönmek. Tecrübeli futbolunun, birkaç takımla görüşme halinde olduğu belirtilirken bundan sonra Türkiye'de oynamayı düşünmediği öğrenildi. 1 milyon euro'luk alacağı bulunan Eren'in bunu almadan ayrılmak istemediği de ifade edildi.