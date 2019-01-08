Garry Rodrigues transferinin kazananı PAOK!
Yunanlılar, Gary Rordigues’in satışından karlı çıkan tarafın kendileri olduğunu ileri sürdüler
Garry Rodrigues'in satışı Yunanlıların bayram ettirdi. PAOK'un 2015-16'da 250 bin euro'ya aldığı, Hollandalı oyuncudan büyük gelir elde ettiğini yazdılar. Rodrigues'in Galatasaray'a 3.5 milyon euro'ya değil, bonuslarla birlikte 5.3 milyon euro'ya geldiğini yazdılar. Rodrigues'in, Al Ittihad'a gitmesiyle PAOK'un kasasına 1.8 milyon euro daha gireceğini toplam rakamın 7.1 milyon euro'yu bulduğunu belirttiler.
SADECE 1.9 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Yunanlılar bu transferden Galatasaray'ın karının ise 1.9 milyon euro olduğunu iddia ederek, 5.3 milyon euro'ya alınan bir oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra Arap takımına 7.2 milyon euro'ya satmanın doğru bir hamle olmadığını ifade ettiler.
PARASINI BEKLİYOR
Kadro dışı kalan Eren'in hedefi Almanya Ligi'ne dönmek. Tecrübeli futbolunun, birkaç takımla görüşme halinde olduğu belirtilirken bundan sonra Türkiye'de oynamayı düşünmediği öğrenildi. 1 milyon euro'luk alacağı bulunan Eren'in bunu almadan ayrılmak istemediği de ifade edildi.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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