Garry Rodrigues transferinin kazananı PAOK!
08 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

transferinin kazananı !

Garry Rodrigues transferinin kazananı PAOK!

Yunanlılar, Gary Rordigues’in satışından karlı çıkan tarafın kendileri olduğunu ileri sürdüler

'in satışı Yunanlıların bayram ettirdi. 'un 2015-16'da 250 bin euro'ya aldığı, Hollandalı oyuncudan büyük gelir elde ettiğini yazdılar. Rodrigues'in 'a 3.5 milyon euro'ya değil, bonuslarla birlikte 5.3 milyon euro'ya geldiğini yazdılar. Rodrigues'in, Al Ittihad'a gitmesiyle PAOK'un kasasına 1.8 milyon euro daha gireceğini toplam rakamın 7.1 milyon euro'yu bulduğunu belirttiler.

SADECE 1.9 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Yunanlılar bu transferden Galatasaray'ın karının ise 1.9 milyon euro olduğunu iddia ederek, 5.3 milyon euro'ya alınan bir oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra Arap takımına 7.2 milyon euro'ya satmanın doğru bir hamle olmadığını ifade ettiler.


PARASINI BEKLİYOR

Kadro dışı kalan Eren'in hedefi Almanya Ligi'ne dönmek. Tecrübeli futbolunun, birkaç takımla görüşme halinde olduğu belirtilirken bundan sonra Türkiye'de oynamayı düşünmediği öğrenildi. 1 milyon euro'luk alacağı bulunan Eren'in bunu almadan ayrılmak istemediği de ifade edildi.

  1. 8.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Garry Rodrigues transferinin kazananı PAOK! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN