Hamit'in yeni hobisi golf – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Hamit'in yeni hobisi golf

    Hamit'in yeni hobisi golf
    ESKİ G.Saray futbolcusu , golfe merak sardı. Gurbetçi yıldız, Klassis Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen Turkcell Platinum Golf Challenge turnuvasına katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen turnuvada Altıntop da boy gösterdi.
    1. 31.10.2018
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