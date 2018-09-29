Cengiz'in yetki talebi reddedildi! Salonda olaylar çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yetki talebi, Olağanüstü Mali Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda reddedildi
- 29.9.2018 18:07
- Güncelleme: 29.9.2018 18:10
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Cengiz'in yetki talebi reddedildi! Salonda olaylar çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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