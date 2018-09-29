Cengiz'in yetki talebi reddedildi! Salonda olaylar çıktı – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Cengiz'in yetki talebi reddedildi! Salonda olaylar çıktı

    Cengiz'in yetki talebi reddedildi! Salonda olaylar çıktı

    Başkanı 'in yetki talebi, Olağanüstü 'da yapılan oylama sonucunda reddedildi

    Ayrıntılar birazdan...
    1. 29.9.2018 18:07
    2. Güncelleme: 29.9.2018 18:10
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