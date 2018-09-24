Maç Sonucu | Akhisarspor 3-0 Galatasaray | ÖZET – Fotomaç – 24 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Eylül 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Maç Sonucu | Akhisarspor 3-0 | ÖZET

    Maç Sonucu | Akhisarspor 3-0 Galatasaray | ÖZET

    Spor Toto 'in 6. hafta mücadelesinde , 'yı penaltılarda kaybettiği Akhisarspor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip , ve 'nun golleriyle güçlü rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı ve Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı.

    Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi oldu.

    GOL İPTAL!
    12. dakikada 'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan topu düzelterek sert bir şut çekti. Meşin yuvarlak savunmada 'a çarparak ağlarla buluştu ancak hakem , 'nun pozisyonunun ofsayt olduğunu 'VAR' sistemi ile belirleyerek golü iptal etti.

    PENALTI KAÇTI!
    43. dakikada sağ köşe bayrağının hemen önünden kullanılan serbest vuruşta Sinan ortasını ön direğe doğru yaptı. Topa hareketlenen rakibi 'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında Serginho Mineiro sarı kart gördü ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

    Topun başına Garry Rodrigues geçti. Kalecinin soluna yerden zayıf bir şut çıkartan Rodrigues'e kaleci izin vermedi.

    İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

    ELVİS MANU SAHNEDE!
    51. dakikada Akhisarspor, Elvis Manu ile öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Abdoul Sissoko pasını ceza yayı üzerindeki Adrien Regattin'e aktardı. Regattin bekletmeden topu topuk pası ile ceza sahası içine yönelen Elvis Manu'ya gönderdi. Elvis Manu ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşarak bekletmeden sert bir şut çıkardı ve meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu. Bu golün ardından Akhisarspor 1-0 öne geçti.

    , golün ardından tüm riskleri aldı. Eren ve Muğdat oyuna girerken Fernando ve Sinan oyundan çıktı.

    AKHİSAR FARKI İKİYE ÇIKARDI
    78. dakikada savunma arkasına atılan topa Elvis Manu hızla hareketlendi. Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Elvis Manu, 'yı geçmeye çalışırken yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

    Penaltı vuruşu için topun başına geçti. Güray topu sol köşeden filelerle buluşturuyor ve farkı ikiye çıkardı.

    MUSTAFA YUMLU ATTI, 3 OLDU!
    84. dakikada Akhisarspor, 'nun golü ile durumu 3-0 yaptı. Ceza sahası sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Güray Vural ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Kaleci Fernando Muslera'dan seken topu Mustafa Yumlu tamamladı ve skoru 3-0 yaptı.

    Mücadele 3-0 Akhisarspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 5 yaptı ve 14. sıraya yükseldi. ise 12 puanla 2. sırada kaldı.

    MAÇTAN NOTLAR

    TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK
    Teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, , ve cezalı Younes Belhanda'nın yerine, Mariano Filho, Ozan Kabak, ve 'ya şans verdi. Sarı-kırmızılı ekibin ligdeki 5 maçının da ilk 11'inde yer alan Eren Derdiyok, bu kez yedek soyundu. Sinan Gümüş, Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo diğer 5 maçta olduğu gibi ilk 11'de kendilerine şans buldu. Eren Derdiyok'un yerine forvette Henry Onyekuru görev yaptı. Fatih Terim, genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı ligde geçen haftaki Kasımpaşa maçında olduğu gibi ilk 11'de sahaya sürdü.?

    AKHİSARSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK
    Teknik direktör Safet Susic'le yolların ayırılmasının ardından geçici olarak takımın başına Cem Kavçak'ın getirildiği Akhisarspor'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın ilk 11'inde 2 değişiklik yapıldı. Cezalı Yevgen Seleznov ile Josue'nin yerine, Elvis Manu ve Eray Ataseven sahaya çıktı. Galatasaray taraftarları, kendi ayrılan bölümü doldurdu. Akhisarspor tribünlerinde boşluklar dikkati çekti.

    DEPLASMANDA 2. MAĞLUBİYET
    Akhisarspor karşısında bu sezonki 3. deplasman maçına çıkan Galatasaray, dış sahadaki 2. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etmiş, Trabzonspor'a ise 4-0 yenilmişti. Galatasaray bu sezon kalesinde gördüğü 9 golün 8'ini deplasmanda yedi.

    AKHİSARSPOR'UN BU SEZON İLK GALİBİYETİ
    Lige iyi başlayamayan ve ilk 5 haftada galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, bu sezon ilk 3 puanını Galatasaray karşısında elde etti. Haftaya son sırada giren Akhisarspor, lider durumdaki Galatasaray'ı yenmeyi başardı. Galatasaray, yeşil-siyahlı ekibe karşı lig tarihinde 2. mağlubiyetini aldı. İki takım arasındaki 13 maçta Akhisarspor'un 2, Galatasaray'ın 11 galibiyeti bulunuyor. Ege temsilcisi, rakibini ligde en son 6 Ekim 2013'te Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Yeşil-siyahlı ekip, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde saf dışı bıraktığı Galatasaray'ı, bu sezon başında TFF maçında penaltı atışları sonucunda yenerek kupaya uzanmıştı.

    MUĞDAT ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU
    Geçen sezon Akhisarspor'da forma giydikten sonra sezon başında Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik, ikinci yarıda Fernando'nun yerine oyuna dahil oldu. Eski takımına rakip olan Muğdat Çelik oyuna girdiğinde, yeşil-siyahlı taraftarlar oyuncuyu ıslıkladı.

    ELVİS MANU'NUN İKİNCİ GOLÜ
    Akhisarspor'un ilk golüne imza atan Elvis Manu, yeşil-siyahlı formayla ikinci kez rakip fileleri havalandırdı. Manu, daha önce 3-1 yenildikleri Medipol Başakşehir maçında da takımın tek golünü atmıştı. Öte yandan, sezon başında tekrar Akhisarspor'a dönen Güray Vural, bu sezon ilk golünü kaydetti. Takımının 3. golünü kaydeden Mustafa Yumlu ise bu sezon Çaykur Rizespor maçının ardından 2. golüne ulaştı.

    1. 23.9.2018 20:48
    2. Güncelleme: 24.9.2018 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maç Sonucu | Akhisarspor 3-0 Galatasaray | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN