Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi... – Fotomaç – 23 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi...

    Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi...

    Akhisarspor'u, karşısında öne geçiren gol 'VAR'a takıldı. Yapılan incelemenin ardından gol geçerli sayılmadı.

    'in 6. haftasında 'ın deplasmanda Akhisarspor'la oynadığı maçta, ev sahibi ekibin golü 'VAR'a takıldı.

    Mücadelenin 12. dakikasında Regattin'in vuruşunda top Ozan Kabak'ın kafasından sekerek ağlara gitti. Gol sonrasında hakem , 'VAR' odasından gelecek bilgiyi bekledi. Kısa bir beklemenin ardından 'VAR' odasından gelen uyarı üzerine hakem, golü ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli saymadı.

    Pozisyon öncesinde Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta ofsayt olduğu belirlendi.

    İşte o pozisyon:


    *Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 23.9.2018 20:03
    2. Güncelleme: 23.9.2018 20:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN