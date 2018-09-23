Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi...
Akhisarspor'u, Galatasaray karşısında öne geçiren gol 'VAR'a takıldı. Yapılan incelemenin ardından gol geçerli sayılmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Akhisarspor'la oynadığı maçta, ev sahibi ekibin golü 'VAR'a takıldı.
Mücadelenin 12. dakikasında Regattin'in vuruşunda top Ozan Kabak'ın kafasından sekerek ağlara gitti. Gol sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 'VAR' odasından gelecek bilgiyi bekledi. Kısa bir beklemenin ardından 'VAR' odasından gelen uyarı üzerine hakem, golü ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli saymadı.
Pozisyon öncesinde Galatasaray savunmasının arkasına atılan topta ofsayt olduğu belirlendi.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 23.9.2018 20:03
- Güncelleme: 23.9.2018 20:19
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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Garry Rodrigues havayolları
Toplam 2
Yorum
N0_Name Bruma'yı da satmasaydık lig rakipler için çekilmez olurdu sanırım :) Onyekuro da iyi ama kiralık sonuçta ve satın alamayız çok isterler.
Akhisar'da 'VAR' devrede! Gol iptal edildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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