Fatih Terim: "Penaltıcımız..." – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    : "Penaltıcımız..."

    Fatih Terim: "Penaltıcımız..."

    Lokomotiv galibiyeti sonrası Akhisar’dan fark yiyen ’da üzgündü. İmparator “Bu yakışmadı” dedi.

    Cimbom'da tam anlamıyla Akhisar karşısında alınan şok mağlubiyetin hüznü yaşanıyor. Deneyimli çalıştırıcı "Böyle yenilgilerin mazereti olmaz. Pozisyon kaçmış, penaltı kaçmış önemli değil. bir gol yediyse sahaya çıkıp, bunun üzerine koymalı. Skoru lehine çevirmeli. Akhisar'ı tebrik ediyorum. Maçı istediler. İyi oynadılar ve kazandılar. Biz ise hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bize hiç yakışmadı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu mağlubiyetten hiç hoşlanmadım. Gecenin en önemli olayı Ozan'ın iyi performansıydı" dedi.

    PENALTICIMIZ SİNAN'DI
    Fatih Terim sözlerini şöyle tamamladı: "Avrupa dönüşü yorgunluk veya konsantrasyon gibi bahaneler kabul edilemez. Akhisar da Avrupa'da oynadı. Üstelik biz kazanıp geldik. Daha moralli olmamız gerekiyordu. Galatasaray gibi takımın deplasman fobisi olmaz. Sahaya çıkıp, top oynarız. Kazanırız, kaybederiz orası başka ama fobi olmaz. İlerleyen maçlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Herkes bu mağlubiyetten gereken dersleri almıştır. Penaltıcımız Sinan'dı. Bunu maçtan önce belirlemiştik. Top da Sinan'ın elindeymiş. Rodrigues isteyince Sinan da topu vermiş. Bir plan varsa ona uyulmalıydı"

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    1. 24.9.2018
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