Sinan’a bırakmadı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Sinan’a bırakmadı

    Sinan’a bırakmadı

    ’ın kazandığı penaltı vuruşunu Sinan kullanmak istedi ama Garry Rodrigues izin vermedi. Fatih’e takıldı ve Cimbom’u yaktı

    , Akhisarspor karışışında kritik bir penaltı atışından yararlanamadı. Maçın 41. dakikasında sarı-kırmızılı takımın kullandığı köşe vuruşunda ile Serginho arasındaki ikili mücadelede hakem , Serginho'nun rakibini çekmesi nedeniyle penaltı kararı verdi. Serginho bu pozisyonun ardından sarı kart gördü. Atış öncesinde de ilginç bir olay yaşandı. Galatasaray'da penaltı atışını kullanmak istedi ve yedek kulübesine doğru hareket yaptı. Ancak Garry Rordigues ısrarla penaltıyı kullanmak istedi ve atışı kullandı. Ancak çok kötü bir vuruş yapınca kaleci Fatih topu kolaylıkla çıkardı.

    CİMBOM'DA PENALTI SIKINTISI
    Galatasaray'da penaltı krizi büyüyor. Sarı-kırmızılı ekip, 'de kazandığı son 5 penaltının sadece birini gole çevirirken 4'ünü kaçırmaktan kurtulamadı. Son 5 penaltıdan birini gole çeviren Galatasaray'ın eski oyuncusu 3'ün de ise başarısız oldu.

    1. 24.9.2018
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