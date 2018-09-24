Sinan’a bırakmadı

Galatasaray, Akhisarspor karışışında kritik bir penaltı atışından yararlanamadı. Maçın 41. dakikasında sarı-kırmızılı takımın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz ile Serginho arasındaki ikili mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Serginho'nun rakibini çekmesi nedeniyle penaltı kararı verdi. Serginho bu pozisyonun ardından sarı kart gördü. Atış öncesinde de ilginç bir olay yaşandı. Galatasaray'da Sinan Gümüş penaltı atışını kullanmak istedi ve yedek kulübesine doğru hareket yaptı. Ancak Garry Rordigues ısrarla penaltıyı kullanmak istedi ve atışı kullandı. Ancak çok kötü bir vuruş yapınca kaleci Fatih topu kolaylıkla çıkardı.



CİMBOM'DA PENALTI SIKINTISI

Galatasaray'da penaltı krizi büyüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de kazandığı son 5 penaltının sadece birini gole çevirirken 4'ünü kaçırmaktan kurtulamadı. Son 5 penaltıdan birini gole çeviren Galatasaray'ın eski oyuncusu Gomis 3'ün de ise başarısız oldu.