Sinan’a bırakmadı
Galatasaray’ın kazandığı penaltı vuruşunu Sinan kullanmak istedi ama Garry Rodrigues izin vermedi. Fatih’e takıldı ve Cimbom’u yaktı
Galatasaray, Akhisarspor karışışında kritik bir penaltı atışından yararlanamadı. Maçın 41. dakikasında sarı-kırmızılı takımın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz ile Serginho arasındaki ikili mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Serginho'nun rakibini çekmesi nedeniyle penaltı kararı verdi. Serginho bu pozisyonun ardından sarı kart gördü. Atış öncesinde de ilginç bir olay yaşandı. Galatasaray'da Sinan Gümüş penaltı atışını kullanmak istedi ve yedek kulübesine doğru hareket yaptı. Ancak Garry Rordigues ısrarla penaltıyı kullanmak istedi ve atışı kullandı. Ancak çok kötü bir vuruş yapınca kaleci Fatih topu kolaylıkla çıkardı.
CİMBOM'DA PENALTI SIKINTISI
Galatasaray'da penaltı krizi büyüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de kazandığı son 5 penaltının sadece birini gole çevirirken 4'ünü kaçırmaktan kurtulamadı. Son 5 penaltıdan birini gole çeviren Galatasaray'ın eski oyuncusu Gomis 3'ün de ise başarısız oldu.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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