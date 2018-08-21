Mario Gomez yalanlandı – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    yalanlandı

    Mario Gomez yalanlandı
    Cimbom'un bir süredir forvet hattı için ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Eski Beşiktaşlı'nın Aslan'a geleceği söyleniyordu. Sarı-kırmızılı yöneticiler ise 33 yaşındaki deneyimli forvetin gündemlerinde olmadığını belirttiler. Gomez, formasıyla 26 gol atıp krallık tacını takmıştı.
    1. 21.8.2018
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