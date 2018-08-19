Yabancı statüsünde – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Yabancı statüsünde

    Yabancı statüsünde
    FRANSA'DA doğan Emre, futbola da 'da başladı. 20 yaşına kadar Fransa'da alt lig takımlarında forma giydi. gelişimini Fransa'da tamamladığı için kuralları gereği yabancı statüsünde sayılıyor. bu nedenle Emre'yi UEFA'ya yabancı olarak bildirecek.
    1. 19.8.2018
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