Cavanda kadro dışı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Cavanda

    Cavanda kadro dışı
    'ın 2.4 milyon euro'ya Standard Liege'e sattığı Luis Cavanda bırakıldı. 27 yaşındaki oyuncu, Ajax'a 3-0 yenildikleri Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında sahanın en kötüsü olarak dikkat çekmişti. Teknik direktör Michel Preudhomme, Cavanda'yı sakatlığı olmamasına rağmen ligdeki Lokeren maçının kadrosuna almadı.
    1. 19.8.2018
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