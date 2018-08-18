Fransa'da top koşturan milli futbolcumuz Umut Bozok, yaptığı açıklamalarla Galatasaray taraftarı olduğunu duyurdu.

2017/18 sezonunda attığı 24 gol ile Fransa Ligue 2'de gol kralı olarak Nimes'in bir üst lige çıkmasında büyük rol oynayan Umut Bozok, Le Phoceen'e verdiği röportajda; "Tuttuğum tek takım Galatasaray" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'DAN BAŞKA TAKIM TUTMUYORUM"

Bu hafta sonu oynayacakları Marsilya maçı öncesi Le Phoceen'e röportaj veren Umut Bozok, Valere Germain'i çok beğendiğini söyledi. "Marsilya taraftarı mısın?" sorusuna ise "Hayır. Ben sadece Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray dışında tuttuğum bir takım yok. Marsilya, Lyon, Monaco veya Paris gibi güzel futbol oynayan takımları izlemekten zevk alıyorum. Valere Germain gibi futbolcuları da idol olarak görüyorum. Oyun tarzını takdir ediyorum" cevabını verdi.

UMUT BOZOK KİMDİR?

Futbola Metz altyapısında başlayan 21 yaşındaki Umut Bozok, ilk transferini bonservis bedeli ödenmeksizin GS Consolat Marseille'e gerçekleştirdi. 2017 yazında 135 bin € karşılığında Nimes'e transfer olan genç golcü, kariyeri boyunca 71 maça çıkarken 43 gol atma başarısı gösterdi. Alt yaş milli takımlarımızın da formasını 10 kez terleten Bozok, ay yıldızlı forma altında 6 gol attı.