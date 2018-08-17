Yeni tarih 19 Ağustos
İngıltere'de transfer dönemi bitti, gözler İtalya'ya çevrildi.
İngıltere'de transfer dönemi bitti, gözler İtalya'ya çevrildi. Denayer'i renklerine katmak isteyen Galatasaray, şimdi de Manchester City ile İtalyan kulübü Torino arasında süren görüşmeleri takip ediyor. Denayer'i bonservisiyle elden çıkarmak isteyen M.City, Belçikalı stoperi İtalya'da transferin son günü olan 19 Ağustos'a kadar satamazsa G.Saray'ın eli güçlenecek.
- 17.8.2018
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Yorum
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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