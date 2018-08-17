Yeni tarih 19 Ağustos

İngıltere'de transfer dönemi bitti, gözler İtalya'ya çevrildi. Denayer'i renklerine katmak isteyen Galatasaray, şimdi de Manchester City ile İtalyan kulübü Torino arasında süren görüşmeleri takip ediyor. Denayer'i bonservisiyle elden çıkarmak isteyen M.City, Belçikalı stoperi İtalya'da transferin son günü olan 19 Ağustos'a kadar satamazsa G.Saray'ın eli güçlenecek.