Yeni tarih 19 Ağustos – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Yeni tarih 19 Ağustos

    Yeni tarih 19 Ağustos

    İngıltere'de dönemi bitti, gözler 'ya çevrildi.

    İngıltere'de dönemi bitti, gözler 'ya çevrildi. Denayer'i renklerine katmak isteyen , şimdi de ile İtalyan kulübü Torino arasında süren görüşmeleri takip ediyor. Denayer'i bonservisiyle elden çıkarmak isteyen M.City, Belçikalı stoperi 'da transferin son günü olan 19 Ağustos'a kadar satamazsa G.Saray'ın eli güçlenecek.

    1. 17.8.2018
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