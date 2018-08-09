Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde korudu.

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan takımın istikrarlı oyuncularını kadrosunda tutan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Muğdat Çelik'i renklerine bağlarken, İngiltere'nin Everton kulübünden Nijeryalı Henry Onyekuru'yu kiraladı. Galatasaray, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun da bonservisini İtalyan kulübü Inter'den aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri sona eren futbolculardan performansıyla eleştirilen Yasin Öztekin'in yanı sıra, geride kalan sezon fazla forma şansı bulamayan Koray Günter, Hakan Balta, Cedric Carrosso, Iasmin Latovlevici, Eray İşcan ve Umut Gündoğan ile yola devam etmedi. Kiralık sözleşmesi biten Jason Denayer de kulübü Manchester City'ye döndü.

2015-2016 sezonu öncesinde transfer edilen ancak 3 sezonda hiçbir resmi maça çıkamayan Endoğan Adili'nin sözleşmesini fesheden Galatasaray, geçen sezon Belçika'nın Standard Liege'de kiralık olarak forma giyen Luis Pedro Cavanda ile de yollarını ayırdı. Standard Liege, Galatasaray'a 2,4 milyon avro ödeyerek Cavanda'nın kiralık sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullandı.

Gençler umut verdi

Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçlarında süre alan genç futbolcular, gelecek adına umut verdi.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kampa götürdüğü genç oyunculardan İsmail Çipe, Celil Yüksel, Abdussamed Karnuçu, Doğan Can Davas, Ahmet Sivri, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol'a hazırlık maçlarında şans verdi.

Kaleci İsmail Çipe'nin yanı sıra Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Doğan Can Kavas, performanslarıyla dikkati çekti.

Tarık ve Tolga belirsizliği

Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

Transfer maliyeti ve beklentilerin altında kalan performansıyla eleştirilen Tarık Çamdal'dan takım bulması istenirken, oyuncunun bu sezon alacağı 1 milyon 605 bin avroluk garanti ücret işleri zora sokuyor.

Geçen sezonun son bölümünde ağrıları olduğu gerekçesiyle maçlara çıkmayan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Tolga Ciğerci ise sakat olduğunu öne sürmesi nedeniyle yurt dışı kampına götürülmedi. Sezon öncesi antrenmanlarında takımla çalışmayan ve yıllık 2 milyon avro garanti ücreti bulunan Tolga için nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

Her iki oyuncunun da sözleşmeleri, 2019 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla bitecek.

TFF Süper Kupa'yı kaybetti

Galatasaray, yeni sezonda yaptığı ilk resmi müsabakada TFF Süper Kupa'yı kaybetti.

Son lig şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa maçında Ziraat Türkiye Kupası kazananı Akhisarspor ile Konya'da karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geri düştüğü müsabakada 1-1 beraberliği yakaladı. 90 dakikası 1-1 sona eren müsabakanın uzatma bölümünde beraberlik bozulmayında penaltı atışlarına geçildi.

Penaltıları 5-4 kaybeden Galatasaray, kupayı rakibine kaptırdı.

Altı hazırlık maçı oynandı

Galatasaray, yeni sezon öncesinde 6 hazırlık maçı yaptı.

Bu maçlardan 3'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, 3 müsabakada da mağlup oldu.

Galatasaray'ın hazırlık döneminde oynadığı özel maçlar ve sonuçları şöyle oldu: