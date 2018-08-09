Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    , sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak

    Sarı-kırmızılılar, 'de şampiyon olan takımın istikrarlı isimlerini kadroda tuttu

    Yuto Nagatomu'nun bonservisini alan ve 'i kadrosuna katan , Everton'dan 'yu kiraladı.Sözleşmesi sona eren 7 futbolcuyla yola devam etmeyen , 'nin sözleşmesini feshetti, 'yı ise 'e sattı.Sarı-kırmızılılar, yeni sezondaki ilk resmi maçında TFF 'yı kaybetti. öncesi 6 hazırlık maçı yapan Galatasaray, 3 galibiyet aldı, 3 müsabakada mağlup oldu

    Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde korudu.

    Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan takımın istikrarlı oyuncularını kadrosunda tutan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan 'i renklerine bağlarken, İngiltere'nin Everton kulübünden Nijeryalı 'yu kiraladı. Galatasaray, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun da bonservisini İtalyan kulübü Inter'den aldı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeleri sona eren futbolculardan performansıyla eleştirilen Yasin Öztekin'in yanı sıra, geride kalan sezon fazla forma şansı bulamayan Koray Günter, Hakan Balta, Cedric Carrosso, Iasmin Latovlevici, Eray İşcan ve Umut Gündoğan ile yola devam etmedi. Kiralık sözleşmesi biten Jason Denayer de kulübü Manchester City'ye döndü.

    2015-2016 sezonu öncesinde transfer edilen ancak 3 sezonda hiçbir resmi maça çıkamayan 'nin sözleşmesini fesheden Galatasaray, geçen sezon Belçika'nın 'de kiralık olarak forma giyen ile de yollarını ayırdı. Standard Liege, Galatasaray'a 2,4 milyon avro ödeyerek Cavanda'nın kiralık sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunu kullandı.

    Gençler umut verdi

    Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçlarında süre alan genç futbolcular, gelecek adına umut verdi.

    Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü , kampa götürdüğü genç oyunculardan , , Abdussamed Karnuçu, Davas, Ahmet Sivri, ve Ali Yavuz Kol'a hazırlık maçlarında şans verdi.

    Kaleci 'nin yanı sıra , ve Kavas, performanslarıyla dikkati çekti.

    Tarık ve Tolga belirsizliği

    ve 'nin Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyor.

    Transfer maliyeti ve beklentilerin altında kalan performansıyla eleştirilen 'dan takım bulması istenirken, oyuncunun bu sezon alacağı 1 milyon 605 bin avroluk garanti ücret işleri zora sokuyor.

    Geçen sezonun son bölümünde ağrıları olduğu gerekçesiyle maçlara çıkmayan ve teknik direktör 'in gözünden düşen ise sakat olduğunu öne sürmesi nedeniyle yurt dışı kampına götürülmedi. Sezon öncesi antrenmanlarında takımla çalışmayan ve yıllık 2 milyon avro garanti ücreti bulunan Tolga için nasıl bir yol izleneceği merak konusu.

    Her iki oyuncunun da sözleşmeleri, 2019 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla bitecek.

    TFF Süper Kupa'yı kaybetti

    Galatasaray, yeni sezonda yaptığı ilk resmi müsabakada TFF 'yı kaybetti.

    Son lig şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa maçında kazananı Akhisarspor ile Konya'da karşılaştı.

    Sarı-kırmızılılar, 1-0 geri düştüğü müsabakada 1-1 beraberliği yakaladı. 90 dakikası 1-1 sona eren müsabakanın uzatma bölümünde beraberlik bozulmayında penaltı atışlarına geçildi.

    Penaltıları 5-4 kaybeden Galatasaray, kupayı rakibine kaptırdı.

    Altı hazırlık maçı oynandı

    Galatasaray, öncesinde 6 hazırlık maçı yaptı.

    Bu maçlardan 3'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, 3 müsabakada da mağlup oldu.

    Galatasaray'ın hazırlık döneminde oynadığı özel maçlar ve sonuçları şöyle oldu:

    Rakip Skor Goller
    Wil 1900 (İsviçre) 1 - 0 Eren Derdiyok
    PSV (Hollanda) 1 - 3 Martin Linnes
    Valencia (İspanya) 1 - 2 Henry Onyekuru
    Sakaryaspor 3 - 0 Muğdat Çelik, Younes Belhanda, Sinan Gümüş
    Club Africain (Tunus) 1 - 0 Henry Onyekuru
    AEK (Yunanistan) 2 - 3 Maicon Roque (2)
    1. 9.8.2018 11:15
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