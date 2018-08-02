Galatasaray'ın Gazişehir'den transfer ettiği Mirza Cihan, Türk Gareth Bale olarak adlandırılıyor
Gazişehir'den Mirza Cihan'ı kadrosuna katan Galatasaray'ın yeni transferi Gazişehir'deki oyun tarzıyla ünlü futbolcu Gareth Bale'e benzetiliyordu.
Asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen, sol açık ve orta sahada da görev alabilen Mirza Cihan, dikine çabuk bir şekilde gidebilme yeteneği, sert şutları, ileri oyun görüşü ve etkili paslarıyla öne çıkıyor. Futbola 6 yaşında başlayan Cihan, 2016-2017 sezonunun ortalarından itibaren o zamanki adı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor olan Gazişehir Gaziantep ile profesyonel sözleşme imzalayıp A takım kadrosuna dahil olmuştu.
Bugün itibariyle Galatasaray'la 3 yıllık resmi sözleşme imzalayan Mirza Cihan, 26 Ekim 2000 Denizli doğumlu olup, 1.82 cm boyunda ve 74 kilo ağırlığındadır.
- 2.8.2018 19:18
-
Ada’dan Mangala iddiası
Toplam 2
Yorum
karado bırakın golcu molcu iyi bir stoper alınsın.takım gol atıyor alper bile iki gol attıvalbuna kaptırdı nostader adamını kaçırdı golü yedik
-
Hekimoğlu destek verdi
Toplam 1
Yorum
köroğlu Hekimoğlu dediğin de böyle olur.helal.c*
-
Galatasaray'da geleceğe yatırım: Malik Karaahmet
Toplam 10
Yorum
Mustantik Gomis Belhanda Fouguli gibi adamlar varken bu gençlerin önü açılmaz sadece hayel bunlar.
Galatasaray'ın Gazişehir'den transfer ettiği Mirza Cihan, Türk Gareth Bale olarak adlandırılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.