Galatasaray'ın Gazişehir'den transfer ettiği Mirza Cihan, Türk Gareth Bale olarak adlandırılıyor – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'ın Gazişehir'den ettiği , Türk olarak adlandırılıyor

    Galatasaray'ın Gazişehir'den transfer ettiği Mirza Cihan, Türk Gareth Bale olarak adlandırılıyor

    Gazişehir'den 'ı kadrosuna katan 'ın yeni transferi Gazişehir'deki oyun tarzıyla ünlü futbolcu 'e benzetiliyordu.

    Geçtiğimiz yıllarda 1.Lig takımlarından alt yapısında yer alan ve son bir buçuk yıldır da A takım kadrosunda bulunan , 'de gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyor. Gazişehir'de forma giydiği kısa sürede hocaların, menajerlerin ve scout ekiplerinin ilgisini çeken Cihan, genç yaşına rağmen A takıma çıkmış ve alt yapı hocaları tarafından buradaki oyun tarzıyla Galler'li ünlü futbolcu 'e benzetilmişti. Geçtiğimiz yıl Gazişehir'le çıktığı antrenmanlarda ve maçlarda dikkat çeken Cihan, öncesinde U21 Ligi'nde iki sezon boyunca oynadığı 60 maçtaki başarılı oyunuyla da göz doldurmuştu.

    Asıl mevkisi forvet arkası olmasına rağmen, sol açık ve orta sahada da görev alabilen Mirza Cihan, dikine çabuk bir şekilde gidebilme yeteneği, sert şutları, ileri oyun görüşü ve etkili paslarıyla öne çıkıyor. Futbola 6 yaşında başlayan Cihan, 2016-2017 sezonunun ortalarından itibaren o zamanki adı olan Gazişehir ile profesyonel sözleşme imzalayıp A takım kadrosuna dahil olmuştu.

    Bugün itibariyle 'la 3 yıllık resmi sözleşme imzalayan Mirza Cihan, 26 Ekim 2000 doğumlu olup, 1.82 cm boyunda ve 74 kilo ağırlığındadır.
    1. 2.8.2018 19:18
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