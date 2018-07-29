Anlamadıysa başka dil kullanacağım! – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Anlamadıysa başka dil kullanacağım!

    Anlamadıysa başka dil kullanacağım!

    'ın 'i zorlayacak bir alternatif olarak düşündüğü golcü oyuncu 'e kulübü Anderlecht kapıyı gösterdi.

    Anderlecht Sportif Direktörü Luc Devroe, Lukasz Teodorczyk'in takımdan ayrılmak zorunda olduğunu belirterek, "Eğer menajeri İngilizce olarak anlamadıysa, başka bir dil kullanacağım. Anderlecht'te Teodorczyk için yer yok" ifadesini kullandı. 27 yaşındaki Polonyalı forvet, 'ın forvette Andre Silva'dan sonraki alternatifi. Yönetim, Teodorczyk için Anderlecht ile de temaslarına devam ediyor.
    1. 28.7.2018 22:25
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