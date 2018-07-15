Harika kanatlar! – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Harika kanatlar!

    Harika kanatlar!

    Formunu koruyan ve Wil maçında sahanın en iyisi olan Rodrigues, yeni ile ve iki forma için zorlu bir rekabete girecek.

    Henry 'nun transferiyle 'da kanatlarda savaş kızıştı. Nijeryalı yıldız ile , Feghouli ve arasında bu sezon kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Bu durum Terim'i memnun ederken, takımın hücum gücünü de artıracak. Şu anki tabloya göre Rodrigues diğer 3 adayın bir adım önünde. Hollandalı, geçen sezon ligde 9 gol, 10 asistlik müthiş performansı ile şampiyonluğa ciddi katkı yapmıştı.

    FEGHOULİ YEDEĞE DÜŞEBİLİR
    Yeni sezona da hızlı giren Rodrigues, Wil ile oynanan hazırlık maçında takımın en iyisiydi. Garry'nin bu formuyla ilk 11'de banko oynaması bekleniyor. Onyekuru'nun gelişi ise 'yi terletecek! Cezayirli futbolcunun performansını yükseltmemesi halinde yedeğe düşebileceği belirtiliyor. Sinan Gümüş de bu üçlüye gözdağı verdi. 'de özel programla fizik seviyesini artırmaya çalışan genç oyuncu, "Yeni sezonda bambaşka bir Sinan izleyeceksiniz" diyerek forma yarışında iddialı olduğunu söyledi.
    1. 15.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Harika kanatlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN