Harika kanatlar!
Formunu koruyan ve Wil maçında sahanın en iyisi olan Rodrigues, yeni transfer Onyekuru ile Feghouli ve Sinan Gümüş iki forma için zorlu bir rekabete girecek.
FEGHOULİ YEDEĞE DÜŞEBİLİR
Yeni sezona da hızlı giren Rodrigues, Wil ile oynanan hazırlık maçında takımın en iyisiydi. Garry'nin bu formuyla ilk 11'de banko oynaması bekleniyor. Onyekuru'nun gelişi ise Feghouli'yi terletecek! Cezayirli futbolcunun performansını yükseltmemesi halinde yedeğe düşebileceği belirtiliyor. Sinan Gümüş de bu üçlüye gözdağı verdi. İsviçre'de özel programla fizik seviyesini artırmaya çalışan genç oyuncu, "Yeni sezonda bambaşka bir Sinan izleyeceksiniz" diyerek forma yarışında iddialı olduğunu söyledi.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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