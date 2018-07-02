Jonathas Corinthians’ta – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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HEPSİ
    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’ta

    Jonathas Corinthians’ta
    Hannover 96, 'ın da gündeminde yer alan Brezilyalı golcüsü 'a kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'da geçen sezon 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Jonathas ile de ilgileniyordu.
    1. 2.7.2018
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