GS TV yeni frekans ayarları nasıl yapılır? GS TV nasıl ayarlanır?

GS TV'nin dün akşam saat 18:00 sıralarında Türksat'ta şifresiz yayınlara başladı söylentisi kulaktan kulağa yayıldı. Galatasaraylı futbolseverler bu haberin ardından büyük bir heyecan yaşadı. Taraftarların aklına GS TV yeni frekans ayarları nasıl yapılır sorusu geldi. Daha sonra yapılan yayınların 45 dakikalık bir deneme yayını olduğu öğrenildi. Şimdi Galatasaraylı taraftarlar GS TV nasıl ayarlanır sorusunun yanıtını merak ediyor. GS TV frekans bilgileri ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

GS TV YENİ FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Galatasaray Televizyonu yani kısaltma ismiyle GS TV 20 Mayıs tarihinden itibaren HD (Yüksek Kalite) yayınlara geçti. Dün saat 18.00 itibariyle GS TV'nin şifresiz olarak ekranlara geleceği konuşulmaya başlandı. 45 dakika sonra bunun sadece 45 dakikalık bir deneme yayını olduğu öğrenildi. 18.45'ten itibaren GS TV şifreli olarak yayınlarına devam etti. Bizde bu haberimizde GS TV yeni frekans ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt vereceğiz.

GS TV FREKANS BİLGİLERİ

GS TV'nin Türksat uydusundaki frekans bilgileri 11676 V 24444 Türksat 42E şeklindedir.

Türksat 11676 V 24444 3/4

Digiturk: 75. kanal

Eutelsat 7A / 7B 11554 H 30000 5/6

GS TV NASIL AYARLANIR?

GS TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 3A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 3A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.

Uydu adı kısmında "Türksat 3A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11676 sayısını girin. Polarizasyon kısmında V (Dikey)seçin. Sembol kısmına 24444 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz.

FEC değerini değiştirmek isterseniz GS TV yayınının FEC'i 3/4. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.





GS TV YAYIN HAYATI

Galatasaray TV ilk olarak 15 Kasım 2006 tarihinde Doğan Grubu ile yapılan anlaşmayla yayın hayatına başlamıştır. 28 Mayıs 2009'da ise bu anlaşma sonlandırılarak yayın hayatına bir süre ara veren Galatasaray TV, Digiturk ile yapılan yeni bir anlaşmayla tekrar yayın hayatına dönmüştür.

Digiturk bünyesinde yayın yapan kanalın ana stüdyo ve teknik oluşumlarının dışında, biri Florya'da, bir diğeri de Ali Sami Yen Stadı'nda olmak üzere iki stüdyosu bulunmaktadır. Türk Telekom Arena'daki stüdyo, maç günlerinde up-link özelliği ile canlı yayın yapmakta ve Digiturk'ün farklı kamera düzenekleri ile Galatasaray'ın maçlarından önce ve sonra yayın yapmaktadır. 20 Mayıs 2018 Pazar günü saat 19.00'da HD yayına başlamıştır.

GSTV'DEN AÇIKLAMA DA GELDİ

SD'den HD'ye geçiş ve yeniden yapılanma sırasında teknik bir aksaklık nedeniyle yayınlarımız Türksat platformunda kısa bir süre şifresiz olarak izlenmiştir. Televizyonumuz, Digiturk platformundan yayınlarına devam etmektedir...



