Aslan kral Gomis! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Aslan kral !

    Aslan kral Gomis!

    G.Saray’daki 28. golüne imza atan başarılı futbolcu, de ’ya ait ‘bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu’ rekoruna ortak oldu Son hafta maçında da gol atarsa rekorun tek sahibi olacak

    Son iki haftada kaçırdığı 2 penaltı ile krize giren Bafetimbi suskunluğunu Yeni maçında bozdu ve tarihine geçti. Şampiyonluk yolunda attığı gollerle 'ın zirvede yer almasını sağlayan Fransız futbolcu, 12. dakikada Rodrigues'in ceza sahasına çevirdiği topu ağlara gönderdi ve bu sezonki gol sayısını 28'e çıkardı ve bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcu olan 'nin eski futbolcusu De 'yı yakaladı. En yakın rakibi Burak'a 5 fark atan ve gol krallığı yolunda emin adımlarla ilerleyen Gomis, ligin son haftasında oynayacakları karşısında bir gol daha atarsa rekorun yeni sahibi olacak. Ligdeki ilk sezonunda büyük bir başarıya imza atacak. Bu sezon 39 maça çıkan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Bafe'nin toplamda 31 gol ve 6 da asisti bulunuyor.

    1. 13.5.2018
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