Aslan kral Gomis!

Son iki haftada kaçırdığı 2 penaltı ile krize giren Bafetimbi Gomis suskunluğunu Yeni Malatya maçında bozdu ve Süper Lig tarihine geçti. Şampiyonluk yolunda attığı gollerle Galatasaray'ın zirvede yer almasını sağlayan Fransız futbolcu, 12. dakikada Rodrigues'in ceza sahasına çevirdiği topu ağlara gönderdi ve bu sezonki gol sayısını 28'e çıkardı ve bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcu olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex De Souza'yı yakaladı. En yakın rakibi Burak'a 5 fark atan ve gol krallığı yolunda emin adımlarla ilerleyen Gomis, ligin son haftasında oynayacakları Göztepe karşısında bir gol daha atarsa rekorun yeni sahibi olacak. Ligdeki ilk sezonunda büyük bir başarıya imza atacak. Bu sezon 39 maça çıkan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Bafe'nin toplamda 31 gol ve 6 da asisti bulunuyor.