Aslan kral Gomis!
G.Saray’daki 28. golüne imza atan başarılı futbolcu, Alex de Souza’ya ait ‘bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu’ rekoruna ortak oldu Son hafta Göztepe maçında da gol atarsa rekorun tek sahibi olacak
Son iki haftada kaçırdığı 2 penaltı ile krize giren Bafetimbi Gomis suskunluğunu Yeni Malatya maçında bozdu ve Süper Lig tarihine geçti. Şampiyonluk yolunda attığı gollerle Galatasaray'ın zirvede yer almasını sağlayan Fransız futbolcu, 12. dakikada Rodrigues'in ceza sahasına çevirdiği topu ağlara gönderdi ve bu sezonki gol sayısını 28'e çıkardı ve bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcu olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex De Souza'yı yakaladı. En yakın rakibi Burak'a 5 fark atan ve gol krallığı yolunda emin adımlarla ilerleyen Gomis, ligin son haftasında oynayacakları Göztepe karşısında bir gol daha atarsa rekorun yeni sahibi olacak. Ligdeki ilk sezonunda büyük bir başarıya imza atacak. Bu sezon 39 maça çıkan ve taraftarların sevgilisi haline gelen Bafe'nin toplamda 31 gol ve 6 da asisti bulunuyor.
- 13.5.2018
-
Volkan Demirel soyunma odasını inletti: Burası Fenerbahçe
Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
-
Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!
Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
-
Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
Aslan kral Gomis! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.