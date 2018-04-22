Lukas Podolski'den gol şov!
Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, son maçta 2 gol birden attı.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Vissel Kobe'ye giden Lukas Podolski suskunluğunu Nagoya Grampus Eight ile oynadıkları maçta bozdu.
Japon ekibindeki ilk golünü geçtiğimiz ay oynadıkları lig maçında kaydeden Poldi, takımının bu hafta 3-0 kazandığı maçta 2 gol birden kaydetti. İkinci yarıda oyuna giren Cimbom'un eski yıldızı 51'de ve 60'da attığı gollerle takımının galibiyete uzanmasında büyük pay sahibi oldu
- 22.4.2018 11:46
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Yorum
CELAL DEMIYORLAR IKI DK SONRA UC METRE ACIK OFSAYTI NASIL VERMEZ BU HAKEM YA MUSLERA KURTARMASA TABI ONU KONUSAN OLMAZ GS YA YAPILDI SERBEST
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