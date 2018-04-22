Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Vissel Kobe'ye giden Lukas Podolski suskunluğunu Nagoya Grampus Eight ile oynadıkları maçta bozdu.



Japon ekibindeki ilk golünü geçtiğimiz ay oynadıkları lig maçında kaydeden Poldi, takımının bu hafta 3-0 kazandığı maçta 2 gol birden kaydetti. İkinci yarıda oyuna giren Cimbom'un eski yıldızı 51'de ve 60'da attığı gollerle takımının galibiyete uzanmasında büyük pay sahibi oldu