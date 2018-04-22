Lukas Podolski'den gol şov! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    'den gol şov!

    <a href="/index/lukas-podolski?id=d57100d2-8c49-4d8d-868b-f811719cd258" class="" rel="tag">Lukas Podolski</a>'den gol şov!

    Geçtiğimiz sezonun başında 'dan Japon ekibi 'ye olan , son maçta 2 gol birden attı.

    Geçtiğimiz yaz döneminde 'dan 'ye giden suskunluğunu Nagoya Grampus Eight ile oynadıkları maçta bozdu.

    Japon ekibindeki ilk golünü geçtiğimiz ay oynadıkları lig maçında kaydeden Poldi, takımının bu hafta 3-0 kazandığı maçta 2 gol birden kaydetti. İkinci yarıda oyuna giren Cimbom'un eski yıldızı 51'de ve 60'da attığı gollerle takımının galibiyete uzanmasında büyük pay sahibi oldu

    1. 22.4.2018 11:46
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