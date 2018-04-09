Fernando dönüyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    dönüyor

    Fernando dönüyor
    Reges, bugün takımdaki yerini alabilecek. derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve karşılaşmasında forma giyemeyen Fernando, bugün ilk 11'de olacak.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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