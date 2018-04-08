Galatasaray, Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu – Fotomaç – 08 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , maçı kadrosu belli oldu

    Galatasaray, Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu

    Galatasray'ın maçı için 'ya götüreceği kafile netleşti.

    Futbol Takımı, 'in 28. haftasında yarın 'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği müsabakası öncesi son idmanını, teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirdi.

    Akşam saatlerinde özel uçakla 'ya gidecek Galatasaray, burada kampa girecek.

    Linnes kadroda yok

    Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı öncesi Ankara kafilesinde yer alacak oyuncular belli olurken, Martin Linnes'in kadroda bulunmaması dikkati çekti.

    Norveç kampında sakatlanan ancak son oynanan Trabzonspor karşılaşmasının yedekleri arasında yer alan Linnes, Gençlerbirliği müsabakası kafilesine dahil edilmedi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara kafilesinde yer alan oyuncular şöyle:

    Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, , , , , , , Younes Belhanda, , Batuhan Şen, , Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, , Garry Rodrigues, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray, Gençlerbirliği maçı kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN