Büyük kapışma – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Büyük kapışma

    Büyük kapışma

    Lider G.Saray bugün saat 19.00’da evinde ’u konuk ediyor Sarı-kırmızılılar, zirve yarışındaki takipçileriyle arasındaki puan farkını korumanın, Fırtına ise Avrupa iddiasını daha da güçlendirmenin peşinde

    SPOR 'in lideri , bu akşam Stadı'nda güçlü rakibi 'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. Ligde 54 puanla en yakın rakibi 'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçını kazandığı takdirde hem liderliğini sürdürecek, hem de şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle arasında puan farkını korumuş olacak.

    BİRER CEZALILARI VAR
    Üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupaları'na katılma noktasında umutlanan Trabzon ise, G.Saray deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. G.Saray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor'da da Onazi, sarı kart cezaları nedeniyle bugünkü derbide forma giyemeyecekler. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Martin Linnes'in durumu kesinlik kazanmazken; bordo-mavililerde ise Esteban, Durica, Castillo ile Bero da görev yapamayacak.

    SEYİRCİ REKORU KIRILABİLİR
    BU akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak G.Saray-Trabzonspor derbisinde seyirci rekoru kırılması bekleniyor. 65 TL ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkan biletlerin tamamının tükendiği ifade edilirken, özel koreografiler hazırlayan sarı-kırmızılı taraftarların stadı doldurarak sezonun rekorunu kırmayı hedeflediği ifade edildi.

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    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:14
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