Eski Galatasaraylıya 6 maç men cezası – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Eski Galatasaraylıya 6 maç men cezası

    Eski Galatasaraylıya 6 maç men cezası

    takımlarından Kdz. 'da forma giyen eski milli futbolcu 'a tarafından 6 maç men cezası verildi.

    takımlarından Kdz. 'da forma giyen eski milli futbolcu 'a tarafından 6 maç men cezası verildi.

    Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 18 Mart 2018 tarihinde BAL'da oynanan 1074 Spor-Kdz. hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verdiği Kdz. Ereğli Belediyespor'un futbolcusu 'a ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedeniyle 3 resmi müsabakadan daha men cezası verdi.

    Toplam 6 maç men cezası verilen eski milli futbolcu geçen ocak ayında Kdz. Ereğli Belediyespor'a imza atmıştı. Öte yandan aynı müsabakada takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeniyle Kdz. Ereğli Belediyespor kulübüne de 650 TL para cezası verildi.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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