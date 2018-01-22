Fatih Terim bırakıyor!

Dursun Özbek'in göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim, daha önce imzayı 20 Ocak'a kadar attığını söyleyerek, kongreyi işaret etmişti. İmparator'un, usûlen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi.