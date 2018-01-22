Fatih Terim bırakıyor!
Dursun Özbek'in göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim, daha önce imzayı 20 Ocak'a kadar attığını söyleyerek, kongreyi işaret etmişti. İmparator'un, usûlen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:50
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
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