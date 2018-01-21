Ndiaye’ye Ada presi
Stoke ve Newcastle’ın teklifleri ciddi; son karar Terim’in
Galatasaray transfer beklerken, Badou Ndiaye'yi kaptırmak üzere...
Sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Senegalli ön libero için İngiltere'den Stoke City ve Newcastle United astronomik rakamlar teklif etti.
Genç oyuncu için Stoke'un 16 milyon euro, Newcastle United'ın ise 18 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Yönetimin, gelen ciddi teklifler üzerine konuyu Fatih Terim'e de ilettiği, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı bildirildi.
Ndiaye bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkarken, 1 gol atıp 2 asist yaptı.
Sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Senegalli ön libero için İngiltere'den Stoke City ve Newcastle United astronomik rakamlar teklif etti.
Genç oyuncu için Stoke'un 16 milyon euro, Newcastle United'ın ise 18 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Yönetimin, gelen ciddi teklifler üzerine konuyu Fatih Terim'e de ilettiği, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı bildirildi.
Ndiaye bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkarken, 1 gol atıp 2 asist yaptı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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