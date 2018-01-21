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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Ndiaye’ye Ada presi

    Ndiaye’ye Ada presi

    Stoke ve Newcastle’ın teklifleri ciddi; son karar Terim’in

    transfer beklerken, Badou Ndiaye'yi kaptırmak üzere...

    Sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Senegalli ön libero için İngiltere'den ve astronomik rakamlar teklif etti.

    Genç oyuncu için Stoke'un 16 milyon euro, Newcastle United'ın ise 18 milyon euro önerdiği belirtiliyor. Yönetimin, gelen ciddi teklifler üzerine konuyu 'e de ilettiği, transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı bildirildi.

    Ndiaye bu sezon Galatasaray formasıyla 'de 16 maça çıkarken, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:01
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